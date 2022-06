Alberto Matano, alla vigilia delle nozze dice: “Sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è il noto conduttore de La vita in diretta ed anche uno dei più amati di sempre dal pubblico italiano. E’ diventato uno dei personaggi di maggiore spicco del mondo della televisione italiana. Molto spesso è ospite in vari programmi televisivi. In quest’ultimo periodo sembra che Alberto Matano sia stato protagonista del gossip. Il motivo? Pare che a breve convolerà a nozze con il suo compagno. Ad officiare le nozze sarà proprio la sua cara amica Mara Venier. In queste ultime ore il noto giornalista pare abbia diffuso alcune storie divertenti sul suo profilo Instagram e si tratta di alcuni post piuttosto simpatici, pubblicati proprio poco prima del matrimonio.Ma di cosa si tratta?

Alberto Matano, il conduttore pronto a sposare il suo compagno Roberto



Alberto Matano è pronto a convolare a nozze con il suo compagno. Nell’attesa che arrivi il grande giorno, sembra che Alberto abbia cercato in qualche modo di trascorrere qualche momento di relax. Ha infatti pubblicato alcune Instagram Stories piuttosto divertenti nelle scorse ore.

Il giornalista pubblica delle divertenti Instagram Stories per smorzare l’ansia



Nello specifico nelle ultime ore sul suo profilo Instagram sono apparse tutta una serie di storie molto divertenti in cui lo stesso Matano pare abbia ironizzato sul matrimonio. Alberto inquadrando così il suo gruppo di lavoro avrebbe detto “Voi direte chissà dove sarà, si starà preparando ecc… Io invece guardate dove sono, con la solita banda, ma sono da ricoverare! Guardate come stiamo lavorando.”

Sabato 11 giugno il grande giorno, cerimonia officiata da Mara Venier



Manca davvero poco al grande giorno, visto che le nozze si celebreranno il prossimo sabato 11 giugno. Intanto il giornalista sembra stia cercando di rilassarsi più possibile. Domani sabato 11 giugno, Alberto sposerà così il suo compagno Riccardo Mannino e l’ annuncio è stato dato proprio dallo stesso nel corso di un’intervista che ha rilasciato a FQ Magazine fornendo anche alcuni dettagli sulle nozze. Come abbiamo già avuto modo di vedere, il matrimonio sarà officiato proprio da Mara Venier. I due oltre che colleghi visto che lavorano per la stessa azienda da diverso tempo ormai, sono anche grandi amici. Alberto Matano ha avuto ospite Mara nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta e sembra che per lui sia stata davvero una grande emozione.