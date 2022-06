Miriana Trevisan: “Dopo il Grande fratello, con mio figlio Nicola …”

0 SHARES Condividi Tweet

Miriana Trevisan è stata senza dubbio una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello vip. L’ex ragazza di Non è la RAI per diversi mesi è stata reclusa all’interno della casa più spiata d’Italia, distante dai suoi affetti più cari e pare che abbia creato parecchie dinamiche.

Miriana Trevisan lontano dal figlio Nicola durante la permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia

Ad ogni modo, in diverse occasioni pare che la stessa Miriana abbia spiegato di essere stata parecchio male per via della lontananza dal figlio Nicola che ha avuto 13 anni fa dal marito Pago. Miriana è molto legata a suo figlio ed il loro rapporto sembra essere davvero molto importante sia per l’uno che per l’altro. Adesso, a distanza di qualche tempo dalla fine del programma la stessa Miriana Trevisan ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio raccontando quelle che sono state le difficoltà avute proprio con il figlio dopo la fine delle reality.

La showgirl parla delle difficoltà che ha avuto con il figlio Nicola

Insomma sembra che non tutto sia stato facile una volta tornata a casa e di questo ne ha voluto parlare la stessa Miriana nel corso di una recente intervista. “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci”. Queste le parole della Trevisan, la quale ha confessato che queste stesse difficoltà sono state provate dalla stessa, nel momento in cui ha abbandonato la casa più spiata d’Italia. Miriana avrebbe infatti confessato come anche solo il caos del supermercato per lei fosse motivo di confusione. Nonostante tutto però Miriana ha sempre sottolineato di essere grata ad Alfonso Signorini e alla trasmissione così come al pubblico che l’ha seguita in tutti questi mesi e sostenuta.

Periodo d’oro per Miriana, tanti nuovi progetti all’orizzonte

Effettivamente Miriana Trevisan deve tanto al programma di Alfonso Signorini. Dopo la partecipazione al Grande Fratello sembra che la sua carriera sia tornata parecchio in voga. Diverse le ospitate dell’ ex ragazza di Non è la RAI in diverse trasmissioni televisive come opinionista. Ha preso parte anche ad alcune manifestazioni ed eventi live come volto pubblicitario in giro per l’Italia. Potrebbe addirittura essere in arrivo un libro. Insomma un periodo davvero molto fortunato quello della showgirl che sembra aver riconquistato gran parte del pubblico che la sosteneva già tanti anni fa.