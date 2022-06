Simona Izzo: “Non parlo più con il mio ex marito Antonello Venditti perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Izzo la conoscevo tutti per essere una nota attrice e doppiatrice italiana, la quale negli ultimi anni è stata parecchio alla ribalta anche per aver preso parte ad alcuni reality show tra cui il Grande Fratello vip. La sua carriera è sicuramente sotto gli occhi di tutti, ma che cosa sappiamo invece della sua vita privata? Sapete ad esempio che ha avuto una relazione piuttosto importante con un noto cantante e cantautore italiano? Stiamo parlando di Antonello Venditti . Dalla loro storia d’amore è nato un figlio, ovvero l’unico figlio dell’uno e dell’altro Francesco Venditti. Ad ogni modo, sembra che questa storia non sia finita proprio nel migliore dei modi. I due Infatti non si parlano più da un po’ di tempo, ma per quale motivo?



Simona Izzo e Antonello Venditti perché non si parlano più



Come abbiamo avuto modo già di anticipare, Simona Izzo e Antonello Venditti sono stati insieme per diversi anni. I due sono stati sposati e pare che si siano tanto amati. Sono anche diventati genitori di Francesco Venditti, anche lui attore e doppiatore che ha regalato ai genitori 4 bellissimi nipotini. La storia d’amore tra Simona e Antonello è finita tanti anni fa e pare non proprio nel migliore dei modi. I due sembra che non si parlino neppure. Ma per quale motivo? Sembra che a rovinare ancora di più questo loro rapporto sia stata l’intromissione di terze persone

La doppiatrice parla del matrimonio con il cantante e del perchè poi tra loro è finita

A parlare in qualche modo di questa relazione tra i due è stata Simona Izzo la quale ha rilasciato un po’ di tempo fa una intervista al settimanale Mio. L’attrice e doppiatrice avrebbe così spiegato come la relazione con il cantante non sia stata semplice anche per via della carriera di Antonello. Quando i due stavano insieme erano molto giovani e il cantautore all’età di 24 anni era già una grande star proprio a detta della sua ex moglie. Il fatto che avesse un grande successo ha fatto sì che Antonello non riuscisse a conciliare la carriera con la vita privata e questo ha portato la coppia di avere dei problemi.

Perchè è finita tra l’attrice e il cantante?

“Io ero mamma di Francesco e dovevo stare a casa a badare a lui. Antonello invece prendeva e partiva. Non poteva durare, soprattutto per me che non sono disposta a stare sola”. Queste le parole di Simona Izzo ricordando quegli anni che comunque sono stati molto intensi e ricchi di amore. I due sono stati sposati soltanto per pochi anni, ovvero dal 1975 fino al 1978. Dopo la fine di questa relazione poi Simona si è legata a Maurizio Costanzo che non ha mai sposato. Nel corso dell’intervista comunque Simona ha anche confidato il fatto di non parlare più con Antonello da circa 3 anni e che pare non abbia anche nessuna intenzione di chiarire con lui.

Simona e l’ex marito non si parlano più, l’attrice svela perchè

“Non è una decisione che ho preso io e va bene così perché non c’è niente su cui dibattere. Poi ci sono anche altre persone intorno e bisogna stare attenti all’entourage che si sceglie”. Queste le parole della donna.“Il matrimonio con Antonello non è stato dei più felici. Ma il fatto che lui continuare a cantare quelle canzoni dedicate a me mi fa provare una sorta di nostalgia e mi fa piacere che i nostri nipotini ascoltino le canzoni che il nonno ha dedicato alla nonna”. Queste ancore le sue parole.