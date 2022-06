Isola dei famosi, Frank Matano massacra Lory Del Santo per la gaffe dei complimenti a sè stessa, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Frank Matano lo conosciamo tutti per essere un noto comico il quale in tutti questi anni sicuramente ha riscosso un grande successo anche come attore. Ebbene, sembra che nelle ultime ore Frank Matano sia stato al centro del gossip per aver in qualche modo preso in giro Lory Del Santo. Sappiamo che quest’ultima è stata un’ ex naufraga dell’Isola dei Famosi nonché una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality di Canale 5. Ha preso parte al reality condotto da Ilary Blasi insieme al fidanzato Marco Cucolo. È stata presente per diverse puntate ed è stata eliminata soltanto recentemente.

Lory Del Santo dopo l’eliminazione dall’Isola dei famosi torna sui social ma finisce al centro della polemica

Ovviamente dopo essere stata eliminata dal gioco, Lory è tornata sul web proprio per interagire con i suoi fan. Sembra che però alcuni post della nota regista e showgirl non siano passati del tutto inosservati.

Pare che nello specifico a non passare inosservato al pubblico sia stata una frase pubblicata da Lory Del Santo sul suo profilo Instagram. “Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti”. Questo quanto si legge sul profilo Social di Lory Del Santo che ha poi commentato proprio sotto questo post sempre con il proprio nome con alcuni messaggi che a quanto pare sarebbero stati copia-incolla.

La gaffe dell’ex naufraga, interviene il suo staff e spiega quanto accaduto

Si trattava di messaggi contenenti del complimenti o comunque delle parole di stima nei confronti della stessa Lory Del Santo. A chiarire ogni dubbio è stato lo staff dell’ex naufraga spiegando come quelli fossero dei messaggi ricevuti in Direct da alcuni sostenitori della stessa Lory Del Santo. Tre vari commenti però pare che ce ne fosse uno non proprio carino nei confronti di Vladimir Luxuria e questo ha letteralmente scatenato una vera polemica.

Frank Matano prende in giro Lory

Su questa storia è intervenuto anche Frank Matano il quale sul suo profilo Social ha risposto con dei commenti piuttosto positivi e di elogio e rivolti a se stessi proprio come quanto accaduto a Lory Del Santo. Questo post ha fatto il giro del web e diversi sono stati gli utenti che hanno rivolto a lui delle parole piuttosto divertenti.