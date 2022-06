Arisa, voci sulla separazione da Vito Coppola e lei sui social scrive: “Meglio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare della storia d’amore nata a Ballando con le stelle tra la nota cantante Arisa e il ballerino Vito Coppola. Ebbene si, i due si sarebbero conosciuti nella trasmissione di Milly Carlucci e sembra proprio che fosse nato del feeling tra i due. Una volta terminata la trasmissione, poi, i due avrebbero continuato a frequentarsi. Sembrava che la loro fosse una relazione piuttosto stabile e molto passionale, ma sembra che i due si siano lasciati. Secondo alcune indiscrezioni sembra proprio che la relazione tra la cantante e il ballerino sia finita ormai da diverse settimane, nonostante non ci sia stata alcuna conferma ufficiale. I due stanno ancora insieme o si sono lasciati davvero?



Arisa e Vito Coppola, è davvero finita la loro relazione?



E’ finita la storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola, così come si è vociferato? C’è grande mistero attorno a questa storia d’amore. Non si sa se effettivamente i due si siano lasciati o se la loro relazione continui ad andare avanti, nonostante comunque le difficoltà. Ad accendere ancora di più il gossip nelle scorse ore è stata proprio Arisa, la quale su Instagram pare che abbia postato una storia con il testo di una canzone intitolata Come Un G, cantata da Rosalia.



Arisa pubblica una storia con il testo di una canzone piuttosto “misteriosa”



“Se non puoi averlo, meglio lasciarlo andare. che peccato quando vuoi qualcosa, ma Dio ha altri progetti per te”. Questo quanto recita il testo della canzone in questione. Che sia un chiaro riferimento alla sua storia d’amore con Vito Coppola? Se così dovesse essere, sembrerebbe che effettivamente questa storia d’amore sia finita.



Il gossip sull’ipotetica fine della storia d’amore tra il maestro di ballo e la cantante



Nelle settimane precedenti, pare che su di loro si fosse espressa Deianira Marzano, la quale avrebbe raccontato il fatto che i due avessero smesso di seguirsi sui social e che sia dal profilo di lei che di lui fossero scomparse alcune foto insieme. Poi pare si fosse diffuso un altro gossip sulla coppia in questione, ovvero quello secondo cui Vito fosse stato avvistato in atteggiamenti piuttosto intimi con un’altra maestra di ballo di Ballando con le stelle. Anche in questo caso, tutti avevano ipotizzato che i due si fossero lasciati. La maestra di ballo in questione pare fosse Lucrezia Lando. Ad ogni modo, sia Vito che quest’ultima avrebbero smentito ogni tipo di relazione dicendo di essere solo grandi amici.