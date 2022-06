Antonello Venditti per la prima volta rivela: “Dopo la separazione con Simona Izzo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una grande sorpresa quella che Antonello Venditti ha voluto fare ad alcuni alunni del liceo Giulio Cesare, che da qui a breve dovranno sostenere gli esami di maturità. Gli alunni sono rimasti davvero molto felici e sorpresi nel vedere entrare nell’Aula Magna della loro scuola il cantante, che nel lontano 1986 scrisse una bellissima canzone, intitolata Notte prima degli esami, che ha avuto un successo davvero straordinario. Il cantante è stato accolto con grande entusiasmo dagli alunni del liceo di Corso Trieste che hanno intonato per lui dei cori da stadio “Aaaaantonelloooo, AAAantonello”. Poi, ad un certo punto sembra che Antonello abbia anche svelato qualcosa riguardo questo brano spiegando come è nato.

Antonello Venditti fa sorpresa agli alunni del Liceo Giulio Cesare di Roma



“Mentre percorro la strada dal Giulio Cesare a Trastevere rivivo gli ultimi cinquant’anni della mia vita». Queste le parole pronunciate da Antonello Venditti al telefono, subito dopo la sorpresa agli alunni. Il noto cantautore romano, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che nella giornata di ieri abbia fatto visita agli alunni del Liceo di Corso Trieste, che tra l’altro ha frequentato quando era ragazzino. Alla presenza dei maturandi, così, il cantante 73enne, ha ricevuto dalla Siae una targa. In quest’ultima pare ci fosse inciso lo spartito di Notte prima degli esami, il quale che è stato depositato proprio dal noto artista romano nel 1983.

Il cantante si mette al piano ed emoziona tutti quanti

Come già avuto modo di anticipare, sembra che Antonello Venditti sia stato accolto dagli alunni con grande entusiasmo. I giovani pare intonassero cori sulle note della canzone in questione. «Un omaggio a un artista che è un pezzo di storia. E’stato questo il commento del direttore generale della Siae Gaetano Blandini. «Vi auguro ogni bene: ricordate che gli anni non si comprano». Questo ancora quanto aggiunto dal cantautore rivolgendosi agli studenti, poco prima di sedersi al piano e cantare il brano che ha tanto emozionato tutti i presenti e non solo. Subito dopo la sorpresa agli alunni del Liceo, sembra che Antonello Venditti abbia rilasciato un’intervista molto interessante.

Antonello racconta come è nato il brano Notte prima degli esami

Alla domanda come fosse da ragazzino, Antonello avrebbe risposto «In fondo non così diverso. Ai tempi del liceo, dove tutto cominciò, tra le pene politiche, quelle amorose e il bullismo che subivo, ero introverso. Potevo soccombere. Mi salvò un pianoforte. E non solo all’epoca. Notte prima degli esami, nell’83, la scrissi al piano in una fase molto delicata». Quando è stata scritta la canzone Notte prima degli esami? «Volevo farla finita dopo la separazione con Simona Izzo. Fu Lucio Dalla a salvarmi, quando tornai da Milano, dove mi ero trasferito. Mi trovò casa a Trastevere, vicino a lui. Lì scrissi tre canzoni: Ci vorrebbe un amico, che dedicai a Lucio, e Notte prima degli esami».