Lory Del Santo, lo staff prova a spiegare la gaffe commessa ma ne fa un’altra ancora più grande …

Lory Del Santo, dopo l’esclusione dal reality di Canale 5 sembra sia tornata in Italia ed anche sui social e pare che abbia già commesso la sua prima gaffe. Ad ogni modo, sembra che la situazione sia peggiorata nel corso delle ore, visto che i guai per la naufraga non sarebbero di certo finiti qui. In realtà, pare che ad essere sotto accusa in queste ore è stato chi gestisce l’account ufficiale della concorrente del reality di Canale 5. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Lory Del Santo, ancora guai per la showgirl ed ex naufraga



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Lory Del Santo è stata eliminata dal Reality L’Isola dei Famosi ed è tornata così in Italia. Pare che la showgirl non vedesse l’ora di tornare sui social e lo ha fatto nel giro di poco tempo. È stata anche al centro dell’attenzione mediatica, purtroppo per qualcosa di non così positivo.

Pare che l’ex naufraga infatti abbia commesso una grande gaffe sui social. Sul suo account Instagram ufficiale sono apparsi tutta una serie di commenti pubblicati proprio da lei stessa. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che questi post risultano essere dei commenti o meglio dei complimenti che Lory avrebbe fatto a sé stessa. Pare che si trattasse infatti di parole scritte e indirizzate alla showgirl da terze persone, ma questi pare portavano proprio firma della stessa Lory Del Santo. Nella serata di mercoledì 8 giugno, pare sia arrivata arrivata così la spiegazione da parte dello staff della naufraga.

Lo staff della naufraga spiega che cosa è accaduto sul profilo Instagram ufficiale



Nel frattempo il post in questione sembra che abbia letteralmente fatto il giro del web. Alla fine lo staff pare sia dovuto intervenire per cercare di risolvere questa vicenda del tutto incredibile. È stato così diffuso un comunicato con il quale, chi si occupa della comunicazione della naufraga ha spiegato che cosa è accaduto.

“ in merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione intendiamo precisare che la signora Lory Del Santo attualmente in Honduras non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo sono stati pubblicati in buona fede dallo staff per solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei Direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei follower. Lo staff”. Questo il comunicato quindi che si legge proprio sulla pagina ufficiale di Lory Del Santo. Quest’ultima al momento si troverebbe ancora in Honduras e sprovvista dal suo telefonino.

Dopo il chiarimento arriva l’ennesima gaffe

Sembra che però subito dopo sia stata commessa un’altra gaffe da parte dello staff dell’ex naufraga. Da una parte Infatti era stato detto che i messaggi fossero stati copiati perché non potevano essere svelati i nomi dei mittenti per motivi di privacy. Successivamente però quando sono stati pubblicati gli screenshot originali dei messaggi ricevuti in Direct, i nomi sono stati pubblicati e pare che i nomi degli autori fossero facilmente leggibili. Insomma si è trattato ancora una volta dell’ ennesima gaffe dello staff di Lory Del Santo.