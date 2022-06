Lory Del Santo nella bufera, sui social fa una gaffe incredibile …

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo eliminata dal Reality L’Isola dei Famosi 2022 pare che sia finita al centro di una bufera sui social network. Il suo ritorno sui social network infatti non è stato proprio così come tutti ce lo aspettavamo, visto che la showgirl pare sia letteralmente finita al centro di una bufera mediatica. Sembrerebbe infatti che alcuni post pubblicati sul suo account ufficiale Instagram non siano apparsi del tutto inosservati. Si tratterebbe di una serie di commenti o meglio elogi nei riguardi della stessa Lory che però pare portino proprio la sua firma. Insomma, sembrerebbe che l’artista e showgirl abbia in qualche modo pubblicato dei commenti come se fossero stati scritti da terze persone, ma che sostanzialmente portavano la sua firma. A tal riguardo, è dovuto intervenire lo staff dell’ex naufraga per cercare di spiegare quanto accaduto.



Lory Del Santo, dopo l’eliminazione dal reality finisce al centro delle bufera mediatica

Lory Del Santo è stata sicuramente una delle protagoniste di questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. È stata eliminata nel corso del 22esimo appuntamento del reality di di Canale 5 ed è stato proprio il pubblico a decidere che Lory Del Santo dovesse abbandonare l’Honduras. Si era detto che Lory fosse già rientrata in Italia e anche sui social network, visto che nelle scorse ore sul suo profilo Instagram era apparsi tutta una serie di spot piuttosto misteriosi. Nello specifico è stato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Lory Del Santo un posto dove si legge “Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti…”. Subito dopo sarebbero poi arrivati tutta una serie di commenti che risulterebbero essere stati pubblicati proprio dalla stessa Lory Del Santo.

I misteriosi post di Lory Del Santo pubblicati sul suo profilo Instagram

“Ciao Lory, ti ho amato all’interno dell’Isola”, “Per come sei stata trattata un miracolo essere rimasta due mesi e mezzo”, “Ti ammiro tantissimo, ti ho sempre votata per rimanere. Eri una perla in quel gruppo di selvaggi”, “Ho letto e seguito tante tue interviste. Hai avuto una vita piena di emozioni e trovo affascinante tutto il tuo percorso fatto. Ti ammiro sei una persona veramente speciale!”. Questi alcuni dei commenti che sono apparsi proprio sul profilo di Lory Del Santo e che pare portino proprio la sua firma. Questi post hanno sicuramente destato parecchia confusione.

Il post poco carino nei confronti di Vladimir Luxuria

Quello che non è passato inosservato ancora è stato un commento considerato poco carino nei riguardi di Vladimir Luxuria. “Buongiorno e Bentornata a casa. La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto sì che io abbia potuto seguire questo indegno programma! Indegno per causa di una produzione incapace. Per una conduzione di basso livello. Per un “opinionista” non pervenuto come Nicola Savino, per un signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una grande professionista come te. Lory, sei sempre capace di sorrisi e buone maniere, per renderti regina ovunque tu vada. Metti sù un progetto di lavoro interessante, intrattieni gli ospiti con argomenti adatti alla tua preparazione culturale. Proponi a LA7 un bel progetto e vedrai che avrai il successo che meriti. Ciao!“. In molti sembra che non abbiano affatto gradito questo tipo di comportamento tenuto da Lory Del Santo ma in realtà pare che sia stata fatta proprio una gaffe dal suo staff che gestisce i suoi account social.