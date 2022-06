Maria De Filippi, Agata Reale svela che durante la malattia: “Mi ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ricorderete tutti Agata Reale, ovvero la ballerina che ha preso parte al programma Amici di Maria De Filippi, conquistando il cuore di migliaia di fan che continuano a seguirla con grande affetto e stima. Nel corso della sua edizione, pare che sia distinta tra i diversi concorrenti, non soltanto per il suo talento, ma anche per la sua personalità.

Agata Reale, che fine ha fatto la ballerina di Amici “massacrata” da Alessandra Celentano

Ricorderete come la giovane ballerina venne presa di mira da Alessandra Celentano che pare si sia scagliata contro Agata e nello specifico contro il “suo collo del piede”. A distanza di tanti anni, Agata sembra che sia tornata sotto i riflettori ma purtroppo per qualcosa di non così tanto positivo. Purtroppo la giovane ballerina si è trovata a lottare contro la leucemia. La ballerina sembra aver rilasciato un’intervista a Libero Tv parlando purtroppo della malattia e sembra aver anche raccontato un aneddoto su Maria De Filippi che sicuramente le è stata tanto d’aiuto.

La lotta contro la leucemia, il racconto della ballerina di Amici

“Confesso che ho avuto un regalo molto bello. Non solo, Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello. L’ho molto apprezzato. Era una lettera d’incoraggiamento“. Questo quanto raccontato da Agata che nel corso dell’intervista sembra aver svelato qualcosa ancora sulla lettera che ha ricevuto. Maria, che sappiamo essere particolarmente empatica e pronta sempre ad aiutare gli altri, pare che abbia tanto incoraggiato la ballerina, scrivendole di esserle vicina. Poi Maria l’avrebbe invitata ad avere la forza di andare avanti e le ha ricordato quanto fosse forte. “Questa cosa non l’avevo mai detta”, avrebbe aggiunto Agata.

Le parole su Maria De Filippi

“Hanno cercato dei professori. Devo dire che sono stati tutti molto carini. Il mio medico poi io lo adoro e mi ha salvato la vita con tutto il team”. Questo ancora quanto aggiunto dalla ballerina.Le parole pronunciate da Agata fanno ben capire una cosa nello specifico, ovvero che il legame di Maria De Filippi e del cast di Amici è sempre molto alto. Maria si affeziona molto agli allievi della scuola e questo affetto non passa con il tempo. Hanno tanto colpito le parole della ballerina rilasciate in quest’ultimo periodo, raccontando anche il fatto che il marito aveva parlato con gli autori del programma della sua malattia.