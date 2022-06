X Factor 16, si parla di tensioni tra Ambra Angiolini e Fedez e loro sui social …

0 SHARES Condividi Tweet

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di X-Factor che per la prima volta, undici anni dopo la sua vittoria nello stesso talent show, sarà condotto dalla bravissima Francesca Michielin. A ricoprire i ruoli di giudici saranno invece Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Ed ecco che proprio Fedez e la Angiolini nelle ultime ore sono finiti al centro del gossip in quanto si è tanto parlato di tensioni tra i due. Ma, cosa c’è di vero? A smentire tali voci nelle ultime ore sono stati proprio i diretti interessati condividendo dei video in cui si divertono a ballare insieme.

Tensioni a X-Factor tra Fedez e Ambra Angiolini?

Fedez e Ambra Angiolini sono due degli artisti che nel corso della prossima edizione di X-Factor ricopriranno il ruolo di giudici. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi però tra i due i rapporti non sarebbero tanto buoni, anzi al contrario sembrerebbero essere abbastanza tesi. Sempre secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembra inoltre che vi sia stata anche qualche discussione tra i due. Il motivo dell’indiscrezione? Semplice, il mancato tag di Ambra, da parte di Fedez, nelle storie Instagram che riguardano le varie audizioni del programma.

La smentita dei diretti interessati

Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? In realtà tali indiscrezioni non sarebbero del tutto vere. Nelle scorse ore infatti i diretti interessati hanno condiviso sui social dei video in cui si divertono a ballare insieme sulle note del famoso brano cantato dalla bellissima Ambra nel corso dell’ultima edizione di Non è la Rai ovvero “T’appartengo“. Un brano di grande successo degli anni ’90 che ancora oggi a distanza di tanti anni continua a far ballare tutti. Un modo semplice, quindi, quello di Fedez ed Ambra per smentire ogni indiscrezione sul proprio conto e far capire al pubblico di non aver nulla l’uno contro l’altro. Ma per capire davvero come stanno le cose, e quindi per vedere i due come si comportano all’interno dello studio televisivo, bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate di X-Factor.

Francesca Michielin conduttrice di X-Factor

Grande curiosità del pubblico anche per la conduzione di Francesca Michielin. La nota artista italiana, divenuta famosa proprio in seguito alla sua partecipazione e vittoria a X-Factor, si troverà per la prima volta alla conduzione di un programma. Quello che molti si stanno chiedendo è se l’artista, che negli anni ha collezionato moltissimi successi, sarà all’altezza del compito che le è stato affidato oppure no. Per scoprirlo bisognerà attendere ancora un po’.