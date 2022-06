Vanessa Incontrada in copertina e il web si rivolta …

0 SHARES Condividi Tweet

Una vera e propria polemica è quella nata nel corso delle ultime per la pubblicazione di una particolare fotografia da parte del magazine Nuovo. Una fotografia con protagonista Vanessa Incontrada che sta facendo davvero tanto discutere. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Vanessa Incontrada protagonista della prima pagina di Nuovo

Non è di certo la prima volta che Vanessa Incontrada si trova al centro di polemiche e discussioni a causa del suo fisico. Ed ecco che proprio nelle ultime ore la nota attrice ma anche modella e conduttrice italo – spagnola è tornata al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla pubblicazione del nuovo numero del magazine Nuovo. La bellissima Vanessa si trova infatti in copertina, ma l’immagine sta facendo parecchio discutere. Come mai? La celebre artista si vede solo a tre quarti. E’ seduta per terra mentre si gode il sole struccata e in bikini. Quella che a molti potrebbe sembrare una normalissima fotografia in realtà non lo è. La bellissima Vanessa infatti appare piuttosto appesantita e diversa, tanto che sono stati molti coloro i quali sono addirittura arrivati al punto di pensare che quella in copertina non sia in realtà la Incontrada.

La reazione del popolo del web

Se da una parte l’intenzione del giornalista Riccardo Signoretti era semplicemente quella di mostrare l’artista durante un normale momento di relax ecco che allo stesso tempo sono stati molti coloro che non hanno apprezzato la scelta del giornalista di pubblicare tale fotografia. Come ha reagito il popolo del web? In realtà non bene. Ed infatti sono stati molti coloro che hanno espresso il proprio pensiero rivelando che probabilmente la fotografia in questione non è recente ma vecchia. Molti altri invece hanno rivelato di avere una particolare convinzione, ovvero che la donna della fotografia non sia nemmeno la Incontrada.

La polemica sul web

Riccardo Signoretti su Instagram ha voluto precisare che quello era un momento di relax per la celebre attrice e conduttrice. E nello specifico un momento di relax goduto tra le varie riprese della nota serie televisiva Fosca Innocenti 2, serie in cui la Incontrada recita al fianco di un giovane e apprezzato attore ovvero Francesco Arca. Al momento la conduttrice sembrerebbe non avere ancora risposto, ma è probabile che nel corso delle prossime ore nasca una nuova importante polemica legata ad un tema molto diffuso ma molto delicato ovvero il tema del body shaming.