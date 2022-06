Milly Carlucci lascia tutti a bocca aperta: “Ho ricevuto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una lunga intervista al magazine Diva e Donna è stata quella rilasciata dalla celebre presentatrice di Ballando con le Stelle ovvero la bellissima e amatissima Milly Carlucci. Un’intervista molto particolare nel corso della quale la presentatrice ha fatto anche delle rivelazioni sulla sua carriera e sui ‘no’ ricevuti nel corso degli anni. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

L’intervista di Milly Carlucci a Diva e Donna

Tra le conduttrici televisive Rai più amate ed apprezzate dai telespettatori vi troviamo sicuramente Milly Carlucci. La celebre conduttrice di Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato ha di recente rilasciato una lunga intervista a Diva e Donna nel corso della quale ha fatto delle rivelazioni sulla sua carriera. Nello specifico la giornalista del giornale ha chiesto alla conduttrice se nel corso della sua carriera le è capitato di ricevere dei no, e soprattutto se questi no l’hanno ferita in modo particolare. Domanda questa alla quale la Carlucci ha risposto senza alcun problema affermando “In tutta la carriera, non solo agli inizi, ho ricevuto tanti no…Ma bisogna imparare a gestire questi momenti perchè se no non sei adatto per fare questo genere di lavoro…”.

La rivelazione sul Festival di Sanremo

Milly Carlucci ha poi proseguito la sua lunga intervista facendo anche una particolare ed importante rivelazione sul Festival di Sanremo. Stiamo nello specifico parlando del più importante festival musicale italiano a proposito del quale la conduttrice si è espressa rivelando di essere stata molto vicina alla conduzione. “Io un anno ero arrivata ad un passo dal fare Sanremo da sola, come unico personaggio, poi quando sembrava tutto fatto non fui più scelta…”, queste nello specifico le sue parole. Ma poco dopo per la Carlucci è arrivata la conduzione di un nuovo programma ovvero ‘Scommettiamo che…?’ al fianco dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi. A tal proposito ha infatti dichiarato “Da una grossa delusione mi trovai in una cosa importantissima…”.

Milly Carlucci e le sconfitte: “Se si crede in sè stessi…”

La presentatrice ha poi concluso la sua lunga intervista rispondendo ad una particolare domanda che le è stata rivolta proprio dalla giornalista. Nello specifico quest’ultima le ha domandato in che modo ci si può rialzare dalle ferite. Domanda alla quale la conduttrice di Ballando con le stelle ha risposto “Se si crede in sè stessi, nel proprio sogno, bisogna riprendere in mano i fili magari da un’altra prospettiva…”.