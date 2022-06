Alex Belli al veleno contro Soleil: “Il problema è che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Uno dei protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stato sicuramente l’attore Alex Belli. E nonostante siano trascorsi dei mesi dalla fine del reality l’attore continua a trovarsi al centro del gossip. Di recente ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 ne corso della quale è tornato a parlare del rapporto dentro e fuori la casa del GF Vip con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Ma, quali sono state le sue parole?

Alex Belli torna a parlare di Soleil Sorge

Alex Belli e Soleil Sorge per sei mesi circa hanno intrattenuto i telespettatori di Canale 5 rendendosi protagonisti di una particolare ‘storia’ di cui si è tanto parlato e discusso nel corso delle varie puntate del GF Vip. Nello specifico all’interno della casa più spiata d’Italia i due hanno tanto legato al punto tale da aver scatenato la gelosia della compagna di Belli, Delia Duran che ha più volte espresso l’intenzione di lasciare l’attore. Dal momento in cui però Alex Belli è stato squalificato dal noto reality show di Canale 5 per avere violato il regolamento ecco che il rapporto tra lui e la Sorge è cambiato. E a distanza di qualche mese dalla fine del reality tale rapporto si è del tutto raffreddato, al punto tale che proprio Soleil nel corso delle scorse settimane ha deciso di non seguire più l’attore sui social.

Le parole sull’ex gieffina e sulla madre Wendy Key

Nello specifico a proposito di Soleil ecco che Alex Belli ha rivelato di essere molto contento delle sue nuove esperienze in televisione. E a proposito di cosa ha potuto rovinare il loro rapporto ecco che Belli ha rivelato “Il problema nasce dal fatto che lei ora sta rinnegando tutto ciò che è successo nei mesi di Gf Vip. Rinnegare qualcosa che abbiamo fatto, soprattutto quando siamo personaggi pubblici e lavoriamo in televisione, è una delle cose più errate che si possa fare. Soleil dice di non amare il trash televisivo e intanto partecipa a trasmissioni dove il trash è uno degli ingredienti“. Sempre nel corso della stessa intervista Alex Belli si è poi espresso sulla mamma di Soleil e sulle parole che Wendy Kay ha espresso nei suoi confronti. L’ex gieffino a tal proposito ha rivelato di essere rimasto male precisando “La madre di Sole è stata molto cattiva con me. Ha detto che Sole deve allontanarsi da me perchè addirittura le avrei rovinato l’immagine. Non penso proprio di essere una brutta persona. Ci sono rimasto male. Sono sincero”.

Il commento di Belli sulla presenza di Delia Duran all’Isola dei Famosi

Alex Belli ha poi concluso la sua lunga intervista a Novella 2000 esprimendo il suo personale pensiero sulla presenza fissa della compagna Delia Duran all’Isola dei Famosi. A tal proposito l’attore ha rivelato di apprezzare tanto il modo in cui la compagna è solita difendere Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo.