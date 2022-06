Selvaggia Lucarelli umilia Massimo Giletti: “Se lo sa Giletti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi alcuni giorni da quando su La 7 è andata in onda una nuova puntata di Non è l’Arena nel corso della quale i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un malore avuto in diretta dal conduttore Massimo Giletti. Ed ecco che a distanza di qualche giorno a commentare quanto accaduto è stata la nota giornalista e giurata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Selvaggia Lucarelli commenta il malore avuto da Giletti a Non è l’Arena

L’ultima puntata del programma ‘Non è l’Arena’ condotto da Massimo Giletti sta facendo tanto discutere. Nel corso di tale appuntamento il conduttore Massimo Giletti, in diretta da Mosca, ha preoccupato i telespettatori a causa di un malore avuto proprio durante la diretta. Tra coloro che fin da subito hanno commentato quanto accaduto vi troviamo la celebre giornalista Selvaggia Lucarelli che con molta ironia è intervenuta affermando “L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare”. Ma non è finita qui, a distanza di qualche giorno dalla messa in onda della puntata la Lucarelli è tornata a parlare di quanto successo utilizzando delle parole abbastanza dure.

Le dure parole della giornalista contro il collega

“Giletti va a Mosca per raccontare la guerra vista da Mosca a Mosca come ha raccontato la guerra vista dall’Ucraina in Ucraina come ha raccontato la guerra vista dagli studi di Non è l’Arena dagli studi di Non è l’Arena: non capendoci un ca**o”. Queste nello specifico le parole con cui la Lucarelli ha iniziato il suo lungo post. La giornalista ha poi continuato “Giletti mostra il Cremlino e la Piazza rossa alle sue spalle con lo stupore dell’archeologo che apre per la prima volta la tomba di Ramsete II e ce li mostra come se nessuno li avesse mai visti. Io c’ho pure l’accendino con l’immagine del Cremlino, se lo sa mi promuove inviata in trincea”. Selvaggia Lucarelli ha poi proseguito il suo lungo intervento precisando che Giletti per sottolineare la vicinanza tra Italia e Russia è solito sottolineare che a progettare il Cremlino sono stati anche degli architetti italiani.

Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti

In ultimo la giornalista ha concluso il suo lungo intervento affermando “Giletti annuncia che inizia a raccontare cosa sta succedendo in Russia dalla Russia collegandosi con Cacciari dalla Calabria, roba che uno si chiede se a sto punto non fosse più facile raccontare la Russia assieme a Cacciari da Catanzaro. O se a Odessa ci siano navi cariche si soppressata e peperoncino calabrese ferme in porto, sotto al sole, col rischio che esplodano tipo porto di Beirut. In quel caso la Calabria c’entra”.