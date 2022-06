Festival di Sanremo 2023, Amadeus senza freni: “Farei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi pochi mesi da quando è andata in onda su Rai 1 la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, ma nonostante ciò si è già cominciato a parlare dell’edizione 2023. Nello specifico a parlare del Festival di Sanremo 2023 è stato proprio il conduttore e direttore artistico Amadeus nel corso della conferenza stampa di Arena ’60, ’70, ’80 e ’90. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Il commento di Amadeus sul Festival di Sanremo 2023

Per il quarto anno consecutivo sarà Amadeus il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 e proprio nel corso della conferenza stampa di Arena ’60, ’70, ’80 e ’90 ha colto l’occasione per fornire qualche anticipazione sul Festival di Sanremo 2023. Nello specifico il conduttore ha rivelato di non aver ancora ricevuto nessun brano da parte di nessun Big anche se, ha voluto poi precisare “le canzoni arriveranno prima di settembre”. Sempre stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2023 verrà reso noto il prossimo lunedì. E la novità è che ai big sarà consentito portare sul palco dell’Ariston anche alcuni brani legati al periodo 1960-1990. Amadeus ha poi aggiunto “I Big potranno essere accompagnati anche dall’artista originale della cover scelta”.

Il grande desiderio di Amadeus

Nel corso della conferenza stampa sopracitata il conduttore e direttore artistico Amadeus ha poi proseguito rivelando quello che è il suo grande desiderio legato appunto al Festival di Sanremo 2023. Nello specifico il noto conduttore ha rivelato di avere il desiderio di avere come ospite speciale, sul palco del Teatro Ariston, una delle più grandi e amate artiste italiane ovvero Mina. “Farei di tutto per portare Mina sul palco di Sanremo 2023, magari potesse accadere. Il mio è un desiderio. Naturalmente è una sua decisione“, queste le sue parole. Quello che in tanti si stanno domandando nelle ultime ore è se la grande Mina deciderà di accogliere la richiesta di Amadeus oppure no. Per scoprirlo bisognerà attendere l’inizio del Festival di Sanremo 2023.

Chi saranno i Big in gara?



Altra domanda che molte persone si stanno ponendo è ‘Chi saranno i big in gara al Festival di Sanremo 2023?’. Una domanda alla quale però al momento non è ancora possibile dare una risposta. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero prendere parte alla nuova edizione del Festival della canzone italiana artisti come Alex Wyse e Luigi Strangis ma si è anche tanto parlato del figlio di Andrea Bocelli.