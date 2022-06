Alex Belli, frecciata al veleno contro il ristorante di Barù …

0 SHARES Condividi Tweet

Tra gli ex concorrenti del GF Vip 6 ad essere entrato particolarmente nel cuore dei telespettatori è stato Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, da tutti semplicemente conosciuto come Barù. L’ex gieffino una volta terminata la sua esperienza nel noto reality show di Canale 5 si è dedicato alla ristorazione, e nelle scorse ore a prenderlo un po’ in giro condividendo un video sui social è stato un altro discusso ex gieffino ovvero Alex Belli finito al centro di una grossa polemica.

La nuova passione di Barù dopo il GF Vip 6

Dopo l’esperienza in televisione, e di preciso al GF Vip 6, il nipote di Costantino della Gherardesca ovvero Barù ha pensato bene di fare ingresso nel mondo della ristorazione. Un mondo che sicuramente l’ha sempre affascinato e di cui adesso è entrato a far parte. L’ex gieffino ha infatti aperto una nuova attività di ristorazione alla cui inaugurazione sono stati invitati diversi ex gieffini che non hanno perso l’occasione di mostrargli tutto il proprio sostegno. C’è stato però chi ha avuto da ridire su tutto questo, e di preciso stiamo parlando dell’attore Alex Belli con il quale proprio Barù non sembrerebbe essere mai riuscito a legare particolarmente.

Il video condiviso sui social da Alex Belli fa scoppiare la polemica

Alex Belli, noto attore italiano considerato uno dei protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha condiviso sui social un video diventato virale. Nel video in questione l’attore si trovava in compagnia di un altro ex gieffino ovvero Alessandro Basciano ed entrambi erano occupati nella cottura, sulla griglia, di una bistecca di carne.

Le parole espresse dall’attore : “Altro che braci e…”

Alex Belli ha colto l’occasione per prendere un po’ in giro Barù citando anche il nome del locale aperto dall’ex gieffino. Il ristorante di Barù si chiama infatti “Le Braci“, e Alex Belli scherzando con Basciano davanti alla griglia ha affermato “Mamma mia, guarda come salta sta roba! Altro che braci, braci, braci e ‘sto ca**o”. Basciano da parte sua sembrerebbe aver provato a fermare l’attore senza però esserci riuscito. Ma, come avrà reagito Barù a tale video? Al momento non sembrerebbe avere ancora risposto, ma potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore, per cui non ci rimane che attendere.