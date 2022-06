Davide Bonolis compie 18 anni e mamma Sonia scrive un post bellissimo per lui

0 SHARES Condividi Tweet

Davide Bonolis è il figlio del noto conduttore televisivo ovvero Paolo e di Sonia Bruganelli. Il giovane pare che abbia 18 anni e le foto con dedica della sua mamma hanno fatto il giro del web. Sicuramente la famiglia Bonolis sta festeggiando un compleanno molto importante, ovvero quello di Davide che da diversi anni è al centro del gossip soprattutto per il fatto di essere un appassionato del reality di Canale 5 ovvero il Grande fratello vip. Già un pò di tempo fa il giovane aveva fatto sapere di essere particolarmente interessato a prendere parte al reality, ovviamente nel momento in cui avrebbe compiuto la maggiore età. Adesso che Davide ha raggiunto questo traguardo, è probabile che lo vedremo nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini.

Davide Bonolis compie 18 anni, traguardo importante per il figlio del noto conduttore Paolo

Davide Bonolis è il figlio del noto conduttore di Canale 5 e dell’ex opinionista del Grande fratello vip. Il secondogenito della coppia più amata di sempre ha raggiunto un traguardo davvero molto importante, ovvero ha compiuto 18 anni e la sua mamma ha voluto fargli gli auguri in modo davvero speciale. Sonia nello specifico ha pubblicato un post piuttosto commovente, con delle foto in cui Davide era ancora bambino.

Gli auguri speciali di mamma Sonia per il figlio fanno il giro del web

“Mio cuore, 18 anni oggi. Mantieni sempre questo sorriso, li stendi tutti”. Questo quanto si legge nella didascalia di queste foto. Poi avrebbe anche aggiunto dell’altro ovvero “Ricordati di vivere”. Queste le parole di Sonia, nella didascalia di una foto dove Davide pare fosse ancora un bambino e quindi di tanti anni fa. La Bruganelli è stata da sempre una mamma dolcissima e non è la prima volta che fa delle dediche davvero tanto speciali ai suoi figli, soprattutto sui social.

Il post di Davide per il suo papà



Al contrario di Sonia, invece, Paolo Bonolis al momento sembra non abbia condiviso nessun pensiero sui social per il figlio Davide. Uno degli ultimi post per il figlio risale allo scorso 19 marzo, quando proprio Davide, in occasione della Festa del papà gli ha fatto una dedica piuttosto particolare. “Papà, Fratello, Amico. Sei tutto per me”. Un pensiero davvero speciale quello di Davide per il suo papà.