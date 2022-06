Pomeriggio 5, Barbara D’Urso diretta con Guendalina Tavassi : “Sei pessima”

0 SHARES Condividi Tweet

Guendalina Tavassi come tutti sappiamo, è reduce da una grande esperienza al Grande fratello vip dove pare che abbia avuto un discreto successo. L’ex naufraga nella serata di lunedì 6 giugno è stata ospite della puntata dell’Isola dei famosi, mentre ieri è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ebbene, sembra che ad un certo punto l’ex naufraga sia stata ripresa proprio dalla conduttrice, ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Guendalina Tavassi ospite a Pomeriggio 5



L’ex naufraga nella giornata di ieri, martedì 7 giugno 2022, è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Pare che presenti in studio ci fosse anche Vladimir Luxuria che sappiamo essere l’opinionista del reality di Canale 5. Ad un certo punto, quest’ultima avrebbe fatto sapere che la notte precedente e dunque, dopo la puntata dell’Isola, Guendalina avrebbe fatto dormire il fidanzato nella hall dell’albergo. Ma per quale motivo? “Ho saputo, notizia dell’ultima ora che l’ha cacciato dalla sua camera da letto solo perchè si stava grattando a causa di una zanzara”. Queste le parole di Vladimir, alle quali l’ex naufraga ha risposto senza alcun indugio.

Barbara D’Urso rimprovera Guendalina “Sei pessima”

“Ma è normale? Cioè sta tutta la notte così, per una zanzara, non l’ho cacciato, ha fatto un casino, gli ho detto io devo dormire stanotte, è stata una scusa perchè aveva altri programmi!”. Questa la risposta di Guendalina. Il fidanzato pare che si sia tanto arrabbiato con lei per averlo fatto dormire fuori. Barbara avrebbe così rimproverato Guendalina dicendo “Sei pessima!Mettila in punizione“. Quest’ultima poi, nel corso della puntata pare che si sia scagliata contro un’altra naufraga, ovvero Estefania Bernal per la relazione che ha intrecciato con Roger Balduino proprio a poche ore dall’inizio del programma, relazione che secondo Guendalina sarebbe stata studiata bene.

L’ex naufraga non vede di buon occhio Mercedesz Henger

“Era tanto vittima lei che diceva a lui continuano così che ci fanno la clip, lui era interessato ma lei aveva architettato questa cosa”. Queste ancora le parole della Tavassi. Poi pare che si sia anche parlato di un avvicinamento tra il fratello Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger e la sorella pare aver sottolineato ancora una volta di non aver un buon feeling con la Henger. “Danno la colpa a me, io non facevo niente”, avrebbe detto la Tavassi. A quel punto sarebbe intervenuta la conduttrice dicendo “Sei un’arpia, guarda come ride”.“Quando piange per situazioni viene da me. Magari si gira e non gli interessa più, a me non piace nessuna, poi mi tocca frequentarle”. Questa la risposta di Guendalina.