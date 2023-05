Al Bano, la figlia Jasmine parla di Romina Power, la dichiarazione che fa non ammette repliche e poi lancia una frecciatina al veleno contro i genitori

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi sorella di Bido, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera in occasione della quale ha lanciato una frecciatina al veleno nei confronti dei genitori e ha parlato anche della prima moglie del padre, Romina Power. Vediamo cosa ha detto la ragazza che ormai è lanciata, come il padre , nel modo della musica.

Jasmine Carrisi dura frecciatina contro i genitori: “Da figlia non è bello vedere certe cose”

Jasmine Carrisi ha, innanzitutto, parlato di sé stessa e della musica facendo un paragone con quella del padre e precisando che « … è molto diversa da quella che fa lui».

Poi ha parlato di come ha vissuto essere sempre al centro del gossip per avere due genitori così famosi e ha detto: «Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine».

Dei suoi fratelli, invece, ha detto: ««Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi».

Jasmine Carrisi chiarissima sui rapporti che ha con Romina Power

Poi alla domanda del giornalista se avesse rapporti con la prima moglie del padre, Romina Power ha risposto, senza mezzi termini: «No, con lei non ho rapporti».