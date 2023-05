Uomini e Donne, Maria De Filippi umilia Riccardo, le parole che gli dice lo asfaltano

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, 9 maggio durante la puntata di Uomini e donne, Maria De Filippi ha attaccato, come mai prima d’ora aveva fatto, Riccardo; le parole della conduttrice sono state apprezzate e ritenute giuste da tutti. Vediamo cosa è successo e come si è comportato Riccardo da far scatenare la delusione di Maria De Filippi.

Il racconto della dama Giusy

Ieri, martedì 9 maggio, durante la puntata di Uomini e donne, Riccardo ha messo al corrente il pubblico di come è andata l’uscita con Giusy e l’ha definita un disastro anche se, a parere di tutti, l’artefice di quel disastro è stato proprio lui. Innanzitutto, ha rimproverato Giusy di usare toni di voce alti mentre cenavano e anche per questo hanno litigato. Poi, dal ristorante si sono spostati in un bar a bere qualcosa e lì Riccardo ha fatto dei commenti molto carini nei confronti di una cameriera definendola “un bel bocconcino”.

Questo il racconto che in puntata ha fatto Giusy: “Da quando sono arrivata in albergo, lui carino, ma è tutto un riprendere. Come se tu sei una bimbetta scema che non sai cosa fare e lui è quello che sa fare tutto. Andiamo avanti nonostante tutto. C’erano già state le sue battute su delle ragazze. Io non sono gelosa di una donna, ma mi fa sorridere perché sei un uomo mediocre. La goccia che fa traboccare il vaso è nel locale. Lui parla di tutt’altro. Passa la cameriera, carina – sono la prima a dirlo – e lui dice ‘che bocconcino’. Al che mi riviene il magone. Ci rimango male”.

A quel punto Riccardo l’ha definita “pesante”.

Poi Giusy ha continuati il racconto: “In albergo viene da me e mi chiede se mi sono calmata. Voleva un approccio fisico e questo era il suo modo di fare pace. L’ho mandato via. Io mi rimetto in discussione e vado al quarto piano da lui. Al suo approccio, ennesimo, abbiamo avuto un rapporto intimo. Durante la notte ronzava come un ghiro. Quando stavo per andare via, lui mi chiede di rimanere. Abbiamo dormito insieme. L’indomani si fa colazione insieme. A colazione lui ripesca i discorsi della sera prima. Da lì si è innervosito, ce ne siamo andati in camera. Dovevamo uscire, mi ha fatto aspettare”.

E, a quel punto è intervenuto Gianni Sperti che le ha detto: “Lui non voleva fare pace, volevo solo arrivare a quello e tu alla fine l’hai accontentato” E Riccardo gli ha risposto: “Una donna che si fa conoscere in videochiamata e si fa vedere nuda”.

Tina, sentite quelle parole, gli ha detto: “Ti devi vergognare tu”.

Maria De Filippi usa parole durissime contro Riccardo: “Dovresti tenere a freno i tuoi istinti animaleschi”

A quel punto Maria De Filippi, indignata, ha iniziato a fargli una bella romanzina: “Il problema non è nella videochiamata, ma è tanto altro. Questi istinti animaleschi dovresti tenerli a freno! Cioè Riccardo io non penso che di tuo non capisci che non ci sarà una storia con lei. La curiosità te la togli condividendo la notte? Tu eri andato per quello. Siamo grandi. Sto dicendo, perché? C’era questo bisogno? Quello che sta dicendo lei è che tutto quello che ha fatto è perché gli piacevi. Il fatto che tu piacessi a lei è sicuro e certo. Sei d’accordo su questo? Tant’è che viene a bussare in camera”.

Poi è la volta di Armando che gli dice: “Sei un pessimo esempio di uomo. Dopo la storia con quella che chiami mia sorella (Ida Platano) sei peggiorato. Stai diventando una persona proprio brutta. Quella è una cosa che non si fa con una donna. Non puoi fare quello che vuoi con tutte le donne, devi capire chi mette dei sentimenti. Sono diventate tutte uguali per te”.