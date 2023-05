Emma, il post che scrive è da brividi: “Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia”, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Emma è stata al concerto di Tananai e ha postato sui social una foto che la ritrae con una bambina sulle sue spalle per farle vedere meglio, ad un’altezza maggiore, il concerto. Poi, a corredo di quella foto ha scritto un post davvero emozionante e ricco di dolcezza da cui traspare una grande voglia di maternità o, comunque, una emozione grandissima verso quella bambina e quello che sarebbe potuto significare per lei tanto che l’ha equiparata ad una potenziale figlia. Vediamo cosa ha scritto e quali sono state le razione del popolo del web.

Emma scrive un post da cui trapela la sua grandissima voglia di maternità

Emma al concerto di Tananai al Forum di Assago a Milano ha preso sulle sue spalle una bambina per farle vedere meglio lo spettacolo e poi le ha dedicato questo post: “Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Bhe ti avrei detto tante cose”.

E poi ha continuato così in un crescendo di tenerezza ed emozione: “Hai visto che bella la musica? Hai visto quante persone cantano contemporaneamente la stessa canzone? La senti la pace in mezzo al caos? Perché io la sento. Io sento sempre la pace dove c’è la musica”.

E poi le ha rivolto una raccomandazione da mamma: “Cresci bene piccola bambina. Non scordare l’emozione di stasera. Ricordati le sensazioni. Conservale nel tuo cuore puro. La musica é per tutti ed è di tutti. Amala e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Restano solo le emozioni”.

Emma ha svelato tutto ciò che ha provato in quel gesto di tenerezza

Emma poi ha terminato il post svelando che emozione ha provato lei: “È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po’ come tenere il futuro”.

Il web si è emozionato tantissimo per quello che ha scritto Emma e c’è chi ha commentato così: “Tu pensa che io ho chiamato mia figlia con il tuo nome.. proprio solo per te perché la tua musica mi fa emozionare. E la piccola di addormenta solo con le tue canzoni”.