Pomeriggio 5, Barbara D’Urso senza parole: “Querelerò i giornalisti di ore 14”

Ieri è andata in onda, come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, Pomeriggio 5 e c’è stato un momento in cui Barbara d’Urso ha sperso le staffe. Vediamo cosa è successo e contro chi ha avuto da ridire.

Barbara D’Urso perde la pazienza: “Non mi faccio prendere in giro”

Ieri la puntata di Pomeriggio Cinque è stata abbastanza movimentata come sta accadendo da un po’ di tempo a questa parte. Nel particolare, ieri Barbara d’Urso si è occupata, ancora una volta, della presunta veggente Gisella Cardia e, per questo, si è collegata dallo studio con il sacerdote Padre Scozzaro che dicono abbia stretti contatti con la donna, il quale ha detto: “Non ho nessun accordo con le iniziative intraprese a Trevignano…La Casa di Preghiera dove vivo e l’associazione di Gisella sono due cose separate ed indipendenti…Mai esistita alcuna collaborazione…”. E poi ha aggiunto: “Tanti giornalisti hanno scritto e detto, soprattutto quelli di Ore 14…Saranno tutti querelati…”, riferendosi, dunque, al programma condotto da Milo Infante.

E quando Barbara D’Urso gli ha precisato che questa affermazione non centrava niente con il suo programma lui ha controbattuto in questo modo: “lo voglio far sapere…E’ opportuno dire questo…”.

L’ospite fa perdere la pazienza a Barbara D’Urso che gli dice: “Io non mi faccio prendere in giro”

Quando Barbara d’Urso è tornata a parlare con i suoi ospiti in studio, ha dato la parola anche ad un ex fedele della presunta veggente Gisella Cardia. Ma l’ospite, molto irritato, le ha risposto così alle domande che gli poneva la D’Urso: “Quando mi fai le domande tu rispondo e quando le faccio io rispondi tu…”, A quel punto ha preso la parola Roberto Poletti che gli ha detto: “Lei voleva insegnare a fare il mestiere alla conduttrice…” e l’ospite, di rimando, ha risposto con battutine poco gradite dalla conduttrice che ha detto: “Se vuole replicare a quello che hanno detto qui a Mediaset lei lo fa con calma e senza prendere in giro nessuno, sopratutto me…Faccio televisione da 46 anni e non mi faccio prendere in giro da lei…”

E poi ha anche aggiunto: “Come le ho già detto…Io ho iniziato a fare tv quando avevo 18 anni, e ne ho compiuti l’altro giorno 66…Non intendo farmi prendere in giro da nessuno, tantomeno da lei…”.