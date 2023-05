Biagio Antonacci: “Ho un senso di colpa verso la mia ex Marianna Morandi” e lei gli risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Biagio Antonacci e Marianna Morandi sono stati una coppia per diversi anni e, dalla loro unione, sono nati anche due figli, Giovanni e Paolo. Qualche giorno fa, il bravissimo cantante ha esternato i suoi sentimenti verso la ex compagna dicendo che per lei prova un senso di colpa per come lui si è comportato. Lei, dopo che ha letto l’intervista, ha deciso di rispondergli in occasione di un’ospitata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Vediamo cosa ha detto la figlia di Gianni Morandi e Laura Efrikian.

Biagio Antonacci: “Per la mia ex Marianna Morandi provo un senso di colpa”

Qualche giorno fa Biagio Antonacci ha dichiarato in occasione di un’intervista al Corriere della sera: «La più grande soddisfazione della mia vita è stata quando ho visto mio padre parcheggiare la macchina in un garage vero, nel box sotto casa: mi sono sentito Springsteen. Ho pensato: ma allora sono un figo anche io».

Poi ha ancora raccontato: “Come geometra guadagnavo un milione e due al mese e pregavo per guadagnare la stessa cifra ma con la musica. Non pensavo al successo, a diventare famoso, pensavo solo a fare quello che mi piaceva, a vivere con il mio sogno».

E, ancora: «Facevo il servizio di leva come carabiniere e fui mandato a Garlasco dove sapevo che viveva Ron. Un giorno lo vidi in macchina e lo fermammo con il mio collega che gli spiegò che io volevo fare il cantante. Ron mi disse di portare le mie canzoni a sua madre e io mi presentai da lei». Poi ha anche parlato del suo collega e amico, Eros Ramazzotti: « … siamo simili. È nato nel ‘63 come me, viene dai borghi di periferia come me». Invece di Cristicchi, che ha inciso la canzone: “Vorrei cantare come Biagio Antonacci” ha detto: «All’epoca lui faceva pianobar e venne a chiedermi il permesso a un concerto a Roma. Gli dissi: se vai sul palco stasera davanti a ottomila persone potrai farla. Da quel momento non ho più sentito da parte sua un gesto carino, per una canzone che è tuttora il suo più grande successo».

E poi ha svelato quale è il suo più grande senso di colpa e verso chi lo prova: «Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince».

Marianna Morandi risponde all’ex compagno

Marianna Morandi, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme alla mamma Laura Efrikian ha risposto così a alla conduttrice che le ha chiesto se avesse letto l’intervista ad Antonacci: “Si, l’ho letta, penso che i sensi di colpa ce l’abbiamo un po’ tutti, soprattutto di fronte alle separazioni e di fronte ai figli. Purtroppo, fa parte del percorso. Però, lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa, è stato bravo”.