L’Isola dei famosi, Marco Predolin velenoso contro Ilary Blasi: “Ciò che dici è superfluo” e lei lo rimette in riga

L’Isola dei famosi sta continuando e, come accade per ogni edizione, tante sono le liti e le tensioni non solo tra naufraghi stessi ma anche tra naufraghi e conduttrice. Qualche giorno fa, Marco Predolin, che ha dovuto lasciare l’isola per motivi di salute, ha preannunciato sui social che in puntata avrebbe detto alla conduttrice cosa ne pensava del trattamento che gli era stato riservato quando ha salutato l’isola e cioè completamente ignorato e così ha fatto. Vediamo cosa ha detto a Ilary Blasi e come lei gli ha risposto.

Marco Predolin polemizza sui social e si riserva di chiarire in puntata con la conduttrice

Marco Predolin, dopo la partenza dall’isola perché così gli è stato imposto dai medici, sui social e, in particolare su Instagram, ha scritto così: “Amici come vedete sono rientrato a casa e STO BENE! … Sono rientrato mio malgrado per problemi «tecnici» nessun problema serio, comunque grazie per i messaggi e le tante dimostrazioni di affetto. Lunedì poi spiegherò meglio. Vi abbraccio tutti”.

E poi, poco prima della diretta, ha aggiunto: “Ve ne parlerò stasera in puntata”.

Marco Predolin attacca Ilary Blasi che risponde a tono

In puntata, Ilary Blasi ha parlato, in collegamento, con Marco Predolin ma solo alla fine della puntata dicendo così: “Ne approfitto per scusarmi con Marco Predolin perché lo scorso lunedì non ci siamo potuti salutare mentre hai abbandonato L’Isola dei Famosi. Eravamo un po’ di fretta, ci tenevo a dirtelo” e lui, di rimando le ha risposto: “A quest’ora questa precisazione è superflua … Non era quello, era solo per rassicurare le mie figlie, mia moglie e le persone che mi hanno visto sparire completamente dalla puntata ed erano veramente in apprensione. Speravo faceste una precisazione un po’ prima, a quest’ora è completamente superflua, grazie comunque”.

E Ilary Blasi ha subito controbattuto: “Ci scusiamo, accetta le scuse Marco”.