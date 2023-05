Isola dei famosi, Fiore Argento stoccata a Cristina Scuccia: “Mi sono sbagliata”

0 SHARES Condividi Tweet

Isola dei famosi, Fiore Argento fa una confidenza dopo i cambiamenti avvenuti per volontà della redazione. Ecco le sue parole.

Fiore Argento, una delle naufraghe di questa edizione dell’Isola dei famosi nelle ultime ore si è lasciata andare a delle confidenze, lanciando anche una frecciatina a Cristina Scuccia. Ma cosa sta accadendo in Honduras?

Isola dei famosi, cambiamenti in Honduras nelle ultime ore

Fiore Argento, è una delle protagoniste dell’Isola dei famosi che è attualmente in corso. Il reality condotto da Ilary Blasi è iniziato da diverse settimane ed ha già tanto appassionato il pubblico di Canale 5. Varie dinamiche si sono venute a creare sull’Isola. Proprio in queste ultime ore, sull’Isola sono avvenuti tanti cambiamenti, uno di questi l’eliminazione della tribù degli Accoppiados. La decisione è stata presa dagli autori del reality, per far si che tutti i naufraghi possano giocare come concorrenti singoli, ovviamente continuando a rimanere nelle proprie tribù di appartenenza.

Dopo la decisione degli autori, due naufraghe esprimono il loro parere

Le naufraghe Fiore Argento e Pamela Camassa si sono espresse dopo questi cambiamenti. «Sono contenta che adesso gioco da sola senza essere accoppiata a nessuno. Ero stata accoppiata a Gianmaria ma non mi sono mai trovata benissimo con lui», ha spiegato Pamela.

Fiore Argento si confida e lancia una frecciatina a Cristina Scuccia

Fiore Argento si è espressa al riguardo, sperando che le varie dinamiche dei rapporti instaurati all’Isola possano cambiare. “Adesso tutte circondano Helena e mi hanno messo da parte“, ha detto Fiore. Poi, la sorella di Asia Argento ha lanciato una frecciatina a Cristina Scuccia. «Cristina Scuccia ha voluto salvare Helena, nonostante le liti e ha messo in pericolo me. Mi ha fatto capire che in queste tre settimane, pensavo di aver costruito un rapporto con Cristina, ma era fittizio perché se c’è qualcuno da buttare nel fuoco getta me». Fiore Argento non è riuscita ancora a trovare alcun equilibrio con il resto del gruppo e la speranza è che la naufraga possa finalmente legare con gli altri. Intanto, mancano ormai pochi giorni alla messa in onda della prossima edizione del reality.