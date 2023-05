Filippa Lagerback parla della malattia di Daniele Bossari “Come ci siamo comportati”

0 SHARES Condividi Tweet

Filippa Lagerback racconta la malattia del marito Daniele Bossari. “Abbiamo affrontato il tumore tenendoci per mano”.

Filippa Lagerback, una delle presenze fisse del programma Che tempo che fa di Fabio Fazio in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando della malattia che purtroppo ha colpito il marito Daniele Bossari. Ma cosa ha riferito la conduttrice svedese naturalizzata italiana?

Filippa Lagerback, la nota conduttrice svedese naturalizzata italiana da un pò di tempo a questa parte è testimonial della Fondazione Umberto Veronesi. Filippa nel corso di una recente intervista, rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato di quanto sia per lei importante che un personaggio noto dedichi parte del suo tempo a sensibilizzare su temi molto importanti come la ricerca sul cancro.

Le parole della conduttrice

Proprio il marito di Filippa purtroppo ha dovuto lottare contro la malattia, e di questo ne ha parlato, raccontando il percorso, dalla diagnosi alla guarigione. Purtroppo il noto conduttore ha lottato contro un tumore alla gola, percorso che ha affrontato insieme alla moglie. Alla domanda sulle attuali condizioni di salute di Daniele, Filippa ha risposto che si trova in una fase di follow up.

Come sta oggi Daniele?

«È in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase “guarito definitivamente” passano anni». Queste le parole di Filippa che ha aggiunto di aver superato le crisi di Daniele insieme a lui, tenendosi per mano. «Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza. Ci siamo affidati alla scienza. Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi” ci hanno detto. Sono molto grata per questo approccio». Queste le parole di Filippa che ha affrontato questo argomento così tanto importante.

La loro storia d’amore

Daniele e Filippa stanno insieme da diversi anni e si sono sposati nel 2018, dopo ben 18 anni di fidanzamento. I due hanno avuto una figlia di nome Stella, che oggi ha 19 anni. Come ricorderete, la proposta di matrimonio è arrivata in diretta tv, durante una puntata del Grande fratello vip, reality al quale ha preso parte lo stesso Daniele.