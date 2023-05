Fabrizio Biggio asfalta Fiorello: “Non faceva tv da un po’, mi faceva pena”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Biggio e Fiorello formano una coppia formidabile che sta riscuotendo un incredibile successo nella trasmissione di prima mattina, Viva Radio 2.

Biggio ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto sorridere tutti. Vediamo cosa ha detto.

Fabrizio Biggio: “A Viva Rai2 faccio tutto io, sono la vera star del programma”

Fiorello ieri, 10 maggio, a inizio di puntata ha mandato in onda un’intervista che avrebbe rilasciato Fabrizio Biggio in occasione della quale diceva: “A Viva Rai2 fondamentalmente faccio tutto io, la vera star del programma sono io. Per un eccesso d’altruismo ho deciso di chiamarlo Viva Rai2” perché, stando a quanto dichiarato da Biggio la trasmissione avrebbe dovuto chiamarsi “Viva Rai Biggio”.

Poi Biggio ha, ancora, continuato: “Tutti i grandi presentatori come me, Corrado, Mike Buongiorno, devono lasciar spazio a chi non ha talento … Fiorello non faceva tv da un po’, mi faceva pena”.

E poi, come se non bastasse: “Fiorello è un bambino a cui hanno tolto le rotelle della bicicletta e lui va sostenuto”.

La reazione di Fiorello

Finita l’intervista, Fiorello si è fatto sorprendere mentre piangeva e diceva in diretta: “Sei un traditore, mi hai pugnalato alle spalle” e poi è partita la canzone “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri.

Poi Fiorello ha continuato: “Ti perdono, ma non dimentico. Gli amici vanno perdonati”.

Chiaramente questa era tutta una gag che ha divertito tantissimo.

Poi sono arrivati i vari ospiti tra cui la ballerina Alessandra Tripoli che si è esibita sulle note di una canzone di Fiorella Mannoia. E Fiorello ha spiegato che c’era la Tripoli perché Milly Carlucci sta riprendendo la organizzazione di Ballando con le stelle della prossima edizione e dunque la ballerina era vicino alla sede da dove Viva radio 2 va in onda.

Poi però Fiorello è diventato serio e ha fatto un appello a che non venga chiuso il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina, un polo del Bambino Gesù e ha detto così: “È un centro di eccellenza. Lo vogliono chiudere e mettere a Palermo. Tutta la zona si sta prodigano affinché non accada”.

E poi ha anche aggiunto: “Facciamo un appello al Presidente della regione Sicilia, alla sanità. Mi raccomando che rimanga a Taormina, dove sono nato tra l’altro, ci tengo particolarmente”.

Fiorello ha poi concluso dicendo che c’è anche una petizione su change.org che lui per prima ha già sottoscritto.