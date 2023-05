Teo Mammucari a ruota libera parla dell’autore de Le Iene e del suo addio al programma e dice: “Davide Parenti ha litigato con tutti i conduttori televisivi che esistono”

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammuccari, qualche mese fa, inaspettatamente, non fu presente, da un giorno all’altro alla conduzione de Le Iene, il fortunatissimo programma di Italia 1 che conduceva insieme a Belen da lui fortemente voluta. La prima puntata senza il 58enne Teo Mammuccari fece molto parlare perché Belen non accennò alla sua assenza e condusse come se avesse sempre condotto da sola. Poi i giornali rivelarono che c’era stata una lite furiosa tra Mammuccari e Davide Parenti, uno degli autori del programma. Ora a parlare è direttamente lui che ha svelato la sua verità, ecco cosa ha detto.

Teo Mammuccari: “Perché sono andato via”

Teo Mammuccari ha deciso di rompere il silenzio e svelare il motivo per il quale non conduce più Le Iene con Belen che ora ha accanto Max Angiolini svelando la vera ragione. Il 58enne ha rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano in occasione della quale ha dichiarato così: “Ho lasciato, e mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione”.

E poi sulla scelta di dedicarsi al teatro ha dichiarato: “Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tu si que vales su Canale 5”.

Teo Mammuccari su Davide Parenti: “Ha litigato con tutti i conduttori che esistono ma non con me”

Teo Mammuccari ha voluto fare chiarezza sulla presunta lite che è stata raccontata tra lui e Davide Parenti che, a detta dei giornali, è stata la causa della sua scelta di lasciare il programma e ha detto: “Davide Parenti ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui”.

Pii ha spiegato di aver: “ … chiesto di darmi un programma tutto mio, ho presentato un progetto. Mi hanno detto che stanno valutando” e poi ha anche che: “ … era giusto lasciare a chi in quel momento aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene”.

Di Belen ha detto alla conduzione delle Iene: “Secondo me era la persona giusta e non sbagliai”.