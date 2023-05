Mattino 5, Francesco Vecchi in grande imbarazzo: “E’ colpa mia, sono un imbranato”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Vecchi, ieri, ha condotto un’altra puntata di Mattino 5 in compagnia di Federica Panicucci ma, durante una pausa pubblicitaria, è accaduto qualcosa che lui, al rientro in studio, ha voluto raccontare ai suoi telespettatori. Vediamo di che si tratta.

Francesco Vecchi ammette: “E’ stata colpa mia, sono un imbranato”

Francesco Vecchi, in apertura di puntata, si è occupato del cattivo tempo che in questi giorni sta interessando una parte dell’Italia. Poi, ha mandato la pubblicità e, al rientro in studio, lo si è notato che era in imbarazzo e lui ha spiegato il motivo riferendosi ad una bottiglietta d’acqua: “Io vi devo confessare…Colpa mia che sono imbranato…Ho già litigato varie volte con questi nuovi tappi che fanno nelle bottiglie dell’acqua, del latte, ecc…”

Francesco Vecchi: “Cosa ho scoperto da poco”

Poi, il collega di Federica Panicucci ha detto che da qualche tempo ha scoperto che i tappi delle bottigliette, dopo svitati, restano comunque attaccati alle bottigliette e per questo ha detto così: “Non si staccano…E’ fatto a posta che non si stacchi il tappo…” e ha deciso di far rivelare al suo pubblico, sia quello in studio che quello da casa, come bere con il tappo attaccato alla bottiglietta: “La ragione è molto semplice…Ho scoperto che nel tappo c’è più plastica di quanta ce ne sia in tutta la bottiglia…”. Così ha spiegato che questa scelta è stata fatta perché il tappo contiene più plastica di tutta la bottiglietta e, dunque, è una scelta fatta nell’ottica di salvaguardare quanto più possibile l’ambiente: “Per salvare l’ambiente…Un minimo di sforzo bisogna mettercelo tutti…Accetto la bottiglia meno pratica di prima tenendo il tappo così e bevo…Bisogna metterci nella testa di fare uno sforzo…”.

E poi ha parlato di ciò che ha stabilito l’unione Europea su come deve essere confezionato il cibo: “Una battaglia che ha senso, ma con alcune estremizzazioni che non ce l’hanno tanto perchè vanno a colpire anche i single…”. Si è così aperto un dibattito sia con gli ospiti che Vecchi aveva in studio sia con quelli che erano in collegamento.

Anche quella di ieri è stata una puntata molto interessante di Mattino 5 che si occupa sempre di tematiche di estrema attualità affrontate in un clima di grande competenza e anche, quando è possibile, smorzate con un pò di leggerezza che rende l’insieme molto gradevole da seguire.