Laura Chiatti nella bufera per la frase detta a Domenica In, interviene Marco Bocci

0 SHARES Condividi Tweet

Nella scorsa puntata di Domenica In, l’attrice Laura Chiatti è andata ospite da Mara Venier insieme al marito Marco Bocci per presentare l’ultimo film di Bocci da regista dove lei ha la parte di protagonista, La caccia. I due si sono molto raccontati sia da un punto di vista lavorativo che come famiglia essendo sposati e avendo due bambini.

Poi, quando hanno parlato di come si svolge la loro vita familiare, la Chiatti ha rivelato che delle faccende domestiche si occupa lei perchè non le piace vedere l’uomo farle. Da qui, sui social, si è scatenata una bufera e le hanno scritto frasi anche molto offensive a cui lei, ad un certo punto, ha anche risposto anche se questo non è servito a placare gli animi. Ma poi è intervenuto il marito. Vediamo cosa ha detto.

Laura Chiatti a Domenica In: “Non mi piace l’uomo che fa le faccende domestiche, mi si abbassa l’eros”

Laura Chiatti, dopo aver detto che delle faccende domestiche se ne occupa solo lei perchè non le piace l’uomo che le fa, è stata attaccata e accusata di aver usato frasi sessiste e così lei ha risposto, sempre sui social: “Di solito evito di dare troppa attenzione a contenuti di questo tipo, perché non amo alimentare ciò che viene costruito tanto per fare polemica. Ma quando questo viene totalmente mal interpretato e strumentalizzato solo ed esclusivamente per screditare e disonorare la persona che sono, mi sento di esporre il mio pensiero, seguendo il principio di libertà che ho sempre coerentemente dichiarato essere per me. Un qualcosa per cui vale veramente la pena lottare. Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista. Sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza. Mi rincresce che le numerose e gloriose battaglie per la parità dei diritti tra uomini e donne e sulla libertà di pensiero si infrangono miseramente sull’attacco qualunquista ad un pensiero di una donna. Vero, è proprio vero, che nel mondo contemporaneo l’unico posto dove si realizza la perfetta uguaglianza è nel traffico. Ah dimenticavo, stamattina mio marito ha rifatto il letto, dato l’aspirapolvere e pulito i bagni, e tutto sommato devo dire che…”

Marco Bocci prende la parola in difesa della moglie

Marco Bocci, in occasione di un’intervista rilasciata a Il Messaggero e, in particolare alla giornalista Gloria Satta ha preso posizione su ciò che è accaduto: “Le sue parole sono state strumentalizzate. Un rischio che si corre ogni momento nell’era dei social. Per fare notizia si gonfia tutto, andando oltre la ragionevolezza”. E poi ci ha tenuto a precisare che lui a casa non è “servito e riverito” da Laura ma “ci dividiamo i compiti come tutte le coppie”.