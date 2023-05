Pomeriggio 5, ospite a Barbara D’Urso: “Che cosa ci hai chiamato a fare?” la risposta della conduttrice non ammette repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai è da un po’ di tempo, da quando Barbara D’Urso nel suo programma pomeridiano si occupa e dà spazio alla storia della presunta veggente Gisella Cardia che ci sono polemiche, toni molto accesi e botta e risposta tra gli ospiti e la stessa conduttrice. E così anche ieri pomeriggio, mercoledì 10 maggio è accaduto un episodio che ha generato una tensione altissima. Vediamo cosa è accaduto.

Gli ospiti attaccano Barbara D’Urso: “Che cosa ci avete chiamato a fare?”

Ieri Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi, come fa ormai ogni giorno da quando è venuta fuori questa vicenda della presunta veggente Gisella Cardia e si è collegata con alcuni ospiti, i fedeli di Maria Giuseppa Scarpulla, che, chiaramente, hanno preso le difese della presunta veggente. Ma poiché gli ospiti in studia da Barbara D’Urso mettevano, spesso, in discussione ciò che questi fedeli asserivano con tanta sicurezza, ad un certo punto, uno di loro ha perso la pazienza e ha detto così con toni molto irritati: “Che cosa ci avete chiamato a fare? Ci avete chiamato per conoscere la nostra testimonianza…Ogni parola che diciamo viene puntualmente contestata…Ogni cosa viene messa in calzonella ed in ridicolo…Cosa volete che diciamo?”.

La reazione di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, sentite queste parole, ha risposto: “Questa è una polemica sterile…Nessuno la sta buttando in calzonella…Io ho appena detto che rispetto moltissimo il vostro pensiero…”.

Poi, quando l’opinionista Patrizia Groppelli è stata attaccata da uno dei fedeli che le ha detto:

“Lei è un cecchino…Se lo faccia dire…Lei ha sempre esagerato…”, la Groppelli stessa ha risposto: “Non è questione di essere un ‘fuciliere d’assalto’…Sono un cecchino? Bene, a me sembra che stia esagerando con le parole…Mi dica quanti soldi ha dato a Gisella…”. A quel punto i toni si sono di nuovo accesi e l’atmosfera si è surriscaldata e così è intervenuta, ancora una volta, la conduttrice che, con toni fermi e decisi, ha riportato l’ordine in studio cosa che da quando è iniziata questa vicenda è raro che ci sia perchè non solo le opinioni sono contrastanti ma chi le espone usa sempre toni abbastanza alterati sia nel difendere la presunta veggente che nell’attaccarla. E questo la conduttrice non lo permette.