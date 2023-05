Elodie vince il David di Donatello ma non dimentica di lanciare una frecciatina al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie, la nota cantante italiana vince il David di Donatello e la sua reazione diventa piuttosto virale. Arriva anche una frecciatina da parte della stessa.

Elodie ha vinto il David di Donatello e sui social in molti hanno commentato anche in modo abbastanza pesante. La cantante ha regalato un meme, seppur in modo involontario, ai social. La reazione della De Patrizi così come i ringraziamenti per aver ottenuto questo premio non sono passati inosservati.

Elodie ha vinto il David di Donatello

Elodie ha vinto il David di Donatello e seppur involontariamente ha regalato un meme al mondo dei social. La cantante, che abbiamo conosciuto un pò di tempo fa ad Amici di Maria De Filippi , ha ricevuto il tanto ambito premio, il David di Donatello per la migliore canzone originale. Il brano in questione è Proiettili, scritto con Elisa Toffoli e Joan Thiele per il film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, al quale ha preso parte proprio la stessa cantante come attrice.

L’espressione di Elodie dopo aver saputo della vittoria diventa un meme

Il premio è arrivato nella serata di ieri, mercoledì 10 maggio 2023. Elodie è stata annunciata come vincitrice e la sua reazione ha letteralmente fatto il giro del web. Elodie è apparsa parecchio sorpresa, quasi non riusciva a credere ai suoi occhi e alle sue orecchie. Il momento della proclamazione è diventata parecchio virale. Molti infatti hanno utilizzato l’espressione di Elodie come meme, per descrivere varie situazioni, tra le più incredibili.

Le parole di Elodie, frecciatina a chi?

“Grazie, sono veramente molto, molto emozionata. Non me l’aspettavo, ma perché io non vinco mai. Comunque non è questo l’importante. L’importante è avere l’opportunità di fare cose belle, di incontrare persone generose”. Queste le parole di Elodie che ha voluto ringraziare tutti per aver ottenuto questo gradito premio. Ad ogni modo, molti hanno notato una certa frecciatina di Elodie nel suo discorso, ovvero quando ha detto “io non vinto mai”. Elodie, in tutti questi anni ha sicuramente vinto tante volte, visto che molti suoi brani sono divenuti dei successi davvero incredibili e sono molte le canzoni da lei interpretate che continuano a risuonare nelle principali radio italiane.