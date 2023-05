Pamela Prati, il suo post fa intendere che ci sia un nuovo amore e il web si scatena con le battute

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Prati, la Diva ha un nuovo amore? L’ultima storia su Instagram fa scoppiare il gossip. Ecco cosa sta accadendo nella sua vita.

Pamela Prati è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande fratello vip e di lei si è tanto parlato, anche per via della sua “amicizia” speciale nata con un altro ex vippone, ovvero Marco Bellavia. In realtà questa frequentazione è durata davvero pochissimo e adesso si parla di un nuovo amore per lei. Una ultima storia su Instagram ha letteralmente scatenato il gossip. Ma vediamo di capire cosa sta accadendo nelal vita sentimentale della Prati.

Pamela Prati ha un nuovo amore?

Pamela Prati ha un nuovo amore? Dopo il caso Mark Caltagirone, che ha fatto scoppiare una vera e propria bufera su Pamela, adesso si torna a parlare della sua vita sentimentale. Si parlerebbe di un nuovo fidanzato per l’ex gieffina, e ad infiammare il web è stata una foto che ha postato nelle storie di Instagram proprio la stessa soubrette. In questa foto si vede la mano della Diva stringere quella di un altro uomo, mentre i due si trovano in un ristorante. La didascalia è apparsa ancora più misteriosa della foto stessa, visto che è apparsa la scritta “Tu sai”, con tanto di cuoricino. Nessun tag, nessun nome, solo questa immagine che però dice tutto. Il popolo del web non ha perso l’occasione per fare delle battutine riferendosi alla storia inventata con Mark Caltagirone e per questo ha scritto: “ma almeno questa storia è vera?”

La foto su Instagram scatena il gossip

Di certo, dopo quanto vissuto negli ultimi anni da Pamela, il fatto che possa esserci un uomo nella sua vita, rappresenterebbe proprio una ventata di freschezza. La stessa Prati, più volte ha parlato di quella vicenda, ammettendo di essersi ritrovata a vivere una situazione di grande disagio. Pamela ha sostenuto di essere stata truffata, ingannata.

La frequentazione con Marco Bellavia, perché è finita?

Poco tempo fa si era legata a Marco Bellavia, ma la loro frequentazione sarebbe durata davvero pochissimo. «Marco? Ha preso la via! Mi ha chiesto scusa, io ho accettato le sue scuse però basta. Nessuna seconda possibilità. L’ha fatta grossa. A parte gli scherzi, Marco è una bravissima persona. Una persona buona, fragile, che purtroppo ha fatto delle cose poco carine. Mi dispiace perché comunque poteva rimanere anche un’amicizia. Ma quando una persona perde la mia fiducia non ce n’è più per nessuno».