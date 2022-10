Sonia Bruganelli attacca Pamela Prati: “Non hai fatto nulla per Marco Bellavia”, interviene lui

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Sonia Bruganelli si è scagliata contro Pamela Prati accusandola di non aver fatto nulla per aiutare Marco Bellavia all’interno della casa.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda nella serata di ieri, giovedì 20 ottobre 2022, e come spesso accade i telespettatori hanno avuto modo di assistere a momenti di gioia ed emozione ma anche a scontri e momenti di tensione. Tra questi ad esempio quello che ha visto protagonista l’opinionista Sonia Bruganelli che non ha perso l’occasione per lanciare delle nuove accuse alla bella Pamela Prati in riferimento al caso Marco Bellavia. Ma, esattamente per quale motivo?

Il ritorno di Marco Bellavia al GF Vip

Sono trascorsi circa 20 giorni da quando Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip ed in queste settimane si è tanto parlato della questione. Diversi i concorrenti del reality finiti sotto accusa per non aver aiutato l’attore nei suoi momenti di difficoltà, tutti tranne alcuni. Dopo 20 giorni di silenzio Bellavia ieri ha fatto ritorno prima all’interno dello studio del GF Vip per parlare di quanto successo e poi all’interno della casa più spiata d’Italia per un faccia a faccia con i concorrenti che alla sua sofferenza hanno mostrato indifferenza. Sia in studio sia all’interno della casa del GF Vip l’ex gieffino ha voluto però precisare che non tutti si sono comportati male con lui, e tra i pochi che ha voluto salvare vi troviamo anche Pamela Prati alla quale dentro la casa si era molto avvicinato.

Sonia Bruganelli contro Pamela Prati

Non tutti pero sono stati d’accordo con le parole espresse da Bellavia, come ad esempio l’opinionista Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis infatti si è espressa sulla questione sostenendo che in realtà anche la Prati non si è comportata in modo diverso rispetto agli altri concorrenti. Tutto è accaduto dopo che Bellavia ancora una volta ha dichiarato di provare molto interesse per Pamela Prati che a sua volta ha rivelato di voler incontrare e conoscere meglio l’uomo quando uscirà dalla casa del GF Vip. Ad un certo punto Pamela ha rivelato di non aver capito quanto Marco stesse male all’interno del reality e allora Bellavia ha colto l’occasione per chiederle perchè ad un certo punto ha deciso di votarlo. Sonia Bruganelli ha quindi domandato a Marco come mai non si è sentito deluso dalla Prati che comunque non gli ha mostrato particolare vicinanza nei suoi momenti bui. E rivolgendosi direttamente alla Prati l’opinionista ha affermato “Pamela non l’hai trattato male ma non l’hai nemmeno aiutato, non hai fatto nulla”.

Marco Bellavia difende Pamela Prati dalle accuse dell’opinionista

Marco Bellavia ha però voluto difendere Pamela Prati affermando di non essere rimasto deluso dal suo comportamento proprio perchè per lei prova molto rispetto. L’ex gieffino ha poi rivelato di non voler colpevolizzare la Prati e ha concluso “era una persona che ha visto un’altra stare sola con se stessa e si è sentita impotente”.