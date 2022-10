Tommaso Zorzi umiliato per i flop, lui risponde e non si tiene niente

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi nel corso di una recente intervista a FanPage ha risposto alle critiche ricevute e soprattutto ha risposto a chi lo accusa di fare flop con i suoi programmi.

Una lunga intervista a FanPage è stata quella rilasciata dal conduttore televisivo Tommaso Zorzi. Intervista nel corso della quale il giovane ha voluto rispondere a tutti coloro che nel tempo gli hanno rivolto delle accuse e delle critiche. Vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Grande successo per Tommaso Zorzi dopo il GF Vip

Ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip da cui ne è uscito vincitore e da quel momento la sua carriera ha subito una notevole svolta. Stiamo nello specifico parlando del giovanissimo conduttore Tommaso Zorzi al quale dopo la partecipazione al GF Vip sono stati affidati programmi di grande successo. Il giovane infatti per diversi mesi è stato molto presente su Canale 5 fino a quando però è scomparso da Mediaset per fare il suo ingresso in una nuova rete ovvero Real Time. Proprio su tale rete ha condotto dei programmi tra cui Drag Race Italia, tutti realizzati per il canale Discovery+ e poi trasmessi su Real Time.

La risposta del conduttore alle critiche ricevute

Su Real Time però tali programmi sono riusciti ad ottenere una media di share pari all’1% motivo per il quale in molti hanno accusato il ragazzo di aver fatto flop. A questa e altre accuse Zorzi, che al GF Vip ha tanto legato con Francesco Oppini, ha voluto rispondere nel corso dell’intervista rilasciata a FanPage. Il giovane ha iniziato precisando che una Tv generalista come Mediaset, ma non solo, è solita dare ai giovani poco spazio in quanto alla ricerca di personaggi in grado di rispecchiare quello che è il loro pubblico di riferimento. A differenza di Discovery che, stando a quanto affermato da Zorzi, ha un pubblico più giovane motivo per il quale la rete decide di investire proprio sui giovani. Zorzi ha poi colto l’occasione per precisare di trovarsi molto bene con la rete in questione con la quale collabora già da due anni. A proposito dello share ottenuto ha voluto chiarire che le prime due puntate sono state trasmesse su Real Time mentre invece le puntate successive su Discovery+ motivo per il quale le persone sono andate su questo canale per guardare le puntate successive. Questo ha causato un calo dello share.

Il commento di Zorzi a chi lo accusa di fare flop

“Chi dice che io faccio un flop pecca di cattiva analisi”. Queste le parole espresse dal vincitore del GF Vip che ha poi aggiunto di avere solo 27 anni e di essere “il conduttore più giovane in una rete generalista”, motivo per il quale ha chiesto un po’ di tempo.