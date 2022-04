GF Vip, Francesco Oppini torna a parlare di Tommaso Zorzi: “Noi due …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e tra loro è subito nato uno splendido rapporto di amicizia. A distanza di più di un anno dalla fine del reality ecco che i due continuano a trovarsi spesso al centro del gossip, e nello specifico nelle ultime ore ad esprimersi è stato proprio il figlio di Alba Parietti che nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000 è tornato a parlare di alcuni gossip circolati proprio su lui e Zorzi.

Francesco Oppini intervistato da Novella 2000 torna a parlare di Tommaso Zorzi

Una lunga intervista è stata quella rilasciata da Francesco Oppini a Novella 2000. E proprio nel corso di tale intervista l’ex gieffino e figlio di Alba Parietti ha colto l’occasione per parlare della sua esperienza al GF Vip rivelando quali sono gli inquilini con i quali ancora oggi ha un rapporto. E poi ancora sempre Francesco Oppini è tornato a parlare di Tommaso Zorzi e delle particolari malignità emerse sulla loro amicizia. “A dispetto di tante insinuazioni secondo cui il nostro legame sarebbe in rotta di collisione, ci vogliamo bene…”, queste nello specifico le sue parole. A proposito invece degli inquilini con i quali ha mantenuto un rapporto nel corso di quest’anno ecco che Francesco Oppini ha rivelato di averlo fatto con Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Giacomo Urtis. E ancora, ha mantenuto un ottimo rapporto anche con Cecilia Capriotti, Sonia Lorenzini ed Enock Barwuah.

Il commento del figlio di Alba Parietti sull’ esperienza vissuta al GF vip 5

Francesco Oppini ha poi continuato la sua intervista a Novella 2000 parlando di quella che è stata la sua esperienza al GF vip 5. Un’esperienza che per lui è stata molto importante in quanto è riuscita a cambiarlo. “Avendo un’infinità di tempo a disposizione, nella casa ti concentri sugli aspetti irrisolti di te stesso…”, sono state queste nello specifico le parole espresse da Francesco che ha comunque voluto precisare allo stesso tempo che non rientrerebbe più nella casa del Grande Fratello. “E’molto più dura di quanto sembri…” ha voluto precisare.

La rivelazione di Oppini: “Mi sono arricchito di più…”

Francesco Oppini, che tutti hanno imparato a conoscere e ad apprezzare dal momento della sua partecipazione al GF Vip, ha poi concluso la sua intervista a Novella 2000 rivelando di non essersi arricchito con la partecipazione al noto reality di Canale 5 ma di averlo fatto di più vendendo automobili. Un’attività che l’uomo svolge da molto tempo, esattamente da 20 anni. Oppini ha inoltre voluto precisare di aver sempre lavorato nel corso della sua vita.