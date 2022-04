Paola Barale al veleno: “In coppia mi sono sentita …”

0 SHARES Condividi Tweet

Per diversi anni è stata la protagonista di vari programmi televisivi di grande successo mentre invece oggi si trova lontana da questo stesso mondo. Di chi stiamo parlando? Della celebre conduttrice televisiva, ma anche attrice e showgirl italiana Paola Barale che proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista a Chi nel corso della quale non ha perso l’occasione per lanciare quella che a molti è sembrata una chiara frecciatina rivolta ai suoi ex compagni. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Paola Barale intervista da Chi torna a parlare della sua vita privata

Paola Barale è una donna molto bella e allo stesso tempo sincera. Senza alcun timore infatti è solita esprimere il suo pensiero e proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi è tornata a parlare della sua vita privata rivelando di essere single. La donna, che in passato è stata sposata con Gianni Sperti e legata sentimentalmente per molti anni a Raz Degan ha rivelato di essere oggi single. Ma allo stesso tempo ha voluto precisare di non sentirsi sola. “È spiacevole dire ‘sono sola’ dandogli un’accezione negativa, ci sono state volte in cui io in coppia mi sono sentita solissima, ora non mi sento sola”, queste nello specifico le sue parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta agli uomini che hanno fatto parte della sua vita.

La Barale in attesa di trovare l’uomo giusto?

L’ex moglie dell’ex ballerino e oggi opinionista di Uomini e Donne ovvero Gianni Sperti ha poi proseguito affermando di avere le idee chiare su cosa vuole nella sua vita. E a proposito degli uomini ha rivelato “Io posso essere l’amante, ma di un uomo libero. In attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati”. La donna ha comunque voluto precisare, in diverse occasioni, di star bene anche da sola e di non essere quindi alla ricerca dell’uomo giusto.

Il commento sulla sua carriera

Nonostante la popolarità non sia più la stessa di molti anni fa ecco che Paola Barale continua comunque a far parlare di se ed inoltre nel corso dell’intervista ha rivelato di essere molto contenta del fatto che le persone quando la incontrano per la strada la fermano e le fanno i complimenti. La Barale ha poi concluso “A me piace esserci per quello che faccio e che amo fare, se devo stare su un giornale per gossip, preferisco di no […] E ora finalmente sono arrivata al teatro che è qualità”.