Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi diretta: “Non c’è nessuna …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene andata in onda mercoledì 6 aprile 2022, ospite in studio di Teo Mammucari e Belen Rodriguez c’è stata proprio lei, Ilary Blasi. Sappiamo bene che quest’ultima è stata la conduttrice ufficiale del programma in questione per diverso tempo, mentre attualmente è al timone dell’ Isola dei famosi.



Le Iene, ospite in studio Ilary Blasi che si diverte con Teo Mammuccari e Belen Rodriguez

Pare che ad un certo punto il conduttore Teo Mammucari vista anche la confidenza che ha con Ilary, avrebbe chiesto se effettivamente Silvano dei Cugini di campagna sia stato squalificato veramente dall’Isola dei famosi. A quel punto, Ilary Blasi con la massima serietà pare che abbia ammesso effettivamente che il cantante è stato squalificato perché ha bestemmiato in diretta lo scorso lunedì e che dunque non c’è stata alcuna riserva al riguardo.



Teo chiede ad Ilary informazioni su Silvano dei Cugini di Campagna, la conduttrice conferma la squalifica

“L’abbiamo squalificato, vabbè questo è il regolamento, per tale ragione siamo stati costretti a prendere questa decisione… non c’era alternativa”. Queste le parole di Ilary. Teo Mammucari, così come siamo soliti conoscerlo, sembra aver ironizzato anche su questa squalifica del naufrago, dicendo che al di là di tutto, dovrebbe essere premiato perché è riuscito ad infrangere il regolamento subito dopo essere arrivato a Cayo cochinos. “Ha preso il premio Bettarini d’oro, la bestemmia più veloce della terra…”, ha ironizzato Teo Mammuccari.

La battuta di Teo che fa tanto divertire Ilary e Belen

Ovviamente di fronte a questa battuta sia Ilary e Belen non hanno potuto esimersi dal ridere e sicuramente lo avranno fatto anche i telespettatori a casa, che sono rimasti piuttosto estasiati da questa affermazione di Teo Mammucari. Sicuramente di questa vicenda se ne continuerà a parlare nel corso della prossima puntata dell’Isola dei famosi e non si sa se l’ex naufrago potrà quindi salutare il pubblico a casa e scusarsi anche per quanto accaduto. Molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di capire come gli altri naufraghi avranno reagito di fronte a quanto accaduto, dopo l’annuncio dato dalla produzione. Insomma, bisognerà attendere la messa in onda della prossima puntata per capire come Silvano uscirà di scena, tra l’altro dopo pochissimo tempo.