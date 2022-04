Belen Rodriguez conferma il ritorno di fiamma con Stefano De Martino ma poi aggiunge che …

0 SHARES Condividi Tweet

È da un po’ di tempo ormai che si parla di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Nonostante i due non abbiano mai ufficializzato questo ritorno di fiamma, sembra che adesso sia chiaro e noto a tutti il fatto che Stefano e Belén siano tornati insieme. A parlare in realtà è stata proprio la stessa showgirl argentina durante l’ultima puntata delle Iene. Ma cosa ha rivelato Belen?

Le Iene, nel corso dell’ultima puntata andata in onda Belen ufficializza il ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Durante l’ultima puntata de Le Iene andato in onda mercoledì 6 aprile 2022, pare che sia stato mandato un servizio dove alcuni Vip sono stati chiamati a rispondere a delle domande anche piuttosto cattive poste da parte di alcuni telespettatori. Questa volta pare che ad essere stata tirata in ballo dai telespettatori sia stata proprio lei, Belen Rodriguez.



Un utente fa una battuta su Stefano De Martino e Belen risponde lasciando tutti senza parole

Un utente di Twitter sembra che si sia rivolta in modo piuttosto ironico a Belen chiedendole di poterle far assaggiare Stefano De Martino che è stato paragonato al vino. “Più invecchia e più diventa buono…”. Pare che inizialmente Belen si sia lasciata andare ad una risata, poi invece avrebbe fatto una battuta che ha lasciato tutti completamente senza parole. “Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perchè fra poco ci rilasceremo..” Queste le parole di Belen che hanno da una parte confermato questo ritorno di fiamma di cui tanto ormai si era parlato nei mesi scorsi e lanciato anche un’altra anticipazione sul futuro del loro rapporto.



Ironia di Belen, poi la stoccata a De Martino “Lui andrà con altre donne…”

Ovviamente Belen non ha fatto altro che ironizzare su questo ritorno di fiamma con Stefano dopo i tanti tira e molla a cui ci hanno abituati in questi anni. Poi Belen avrebbe infatti aggiunto anche dell’altro. “Lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta…”, avrebbe aggiunto ancora la showgirl argentina dimostrando tanta ironia. Belen ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Stefano, dopo che per mesi erano circolate delle voci su di loro.