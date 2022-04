Francesco Oppini, la fidanzata Cristina scrive un post e lo distrugge “Per amare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Oppini lo conosciamo tutti per essere il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini. Il giovane, abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio lo scorso anno quando ha preso parte al Grande Fratello vip. Proprio in quell’occasione abbiamo anche conosciuto la sua fidanzata ovvero Cristina Tomasini. I due sono apparsi davvero molto innamorati ed infatti a distanza di poco tempo sono andati a vivere insieme. Qualcosa però adesso sembra essere cambiato e infatti l’amore tra Francesco Oppini e Cristina potrebbe essere aggiunto al capolinea. Cosa c’è di vero in questa notizia?



Francesco Oppini e Cristina Tomasini, il loro amore giunto al capolinea?

Nessuna notizia ufficiale, ma soltanto delle voci che sono state diffuse proprio questi ultimi giorni. Nelle scorse ore Francesco ha festeggiato 40 anni in compagnia di amici e di persone a lui molto vicine. In molti però sembra che abbiano notato l’assenza proprio di Cristina, la sua compagna che ha conosciuto ormai ben 4 anni fa. Qualcuno ancora avrebbe notato che effettivamente i due non appaiono più insieme sui social da un po’ di tempo e questo farebbe pensare che effettivamente ci sia una crisi in corso.



Cristina è tornata a vivere a casa sua, convivenza finita?

Ma non finisce qui visto che alcuni attenti e amanti del gossip avrebbero notato che da un po’ di tempo a questa parte la Tomasini è tornata a vivere a casa sua. Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati ma soltanto degli indizi che farebbero di certo immaginare una crisi tra i due.



Il messaggio piuttosto criptico di Cristina sui social

Ad aumentare ancora i dubbi pare che nelle scorse ore ci abbia pensato proprio lei, che ha condiviso una storia su Instagram piuttosto strana. “Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura”. Queste le parole scritte da Cristina che altro non sono che il passaggio di un libro che è stato tra l’altro pubblicato sempre da Cristina su Instagram. Pare che in tanti abbiano visto queste parole come un messaggio rivolto proprio a Francesco. Ma cosa sarà accaduto tra i due e davvero il loro amore è giunto al capolinea?