Tomaso Trussardi posta una foto con Marica Pellegrinelli …

0 SHARES Condividi Tweet

Tomaso Trussardi, ovvero l’ex marito di Michelle Hunziker nonché rampollo della nota casa di moda di famiglia è apparso nelle ultime ore in compagnia di Marica Pellegrinelli. Sappiamo bene che quest’ultima è l’ex moglie di Eros Ramazzotti. Una volta apparsa questa fotografia dei due insieme, sono stati in tanti a pensare che il gesto di Tomaso fosse stato una vera e propria vendetta per aver visto nelle scorse settimane Michelle Hunziker insieme ad Eros.



Tomaso Trussardi e la battuta al veleno su Eros Ramazzotti

Sembrerebbe anche che nelle scorse settimane Tomaso Trussardi sia rimasto molto male dopo aver letto delle dichiarazioni rilasciate da Eros proprio su Michelle ed il rapporto con l’ex marito. Nel corso di un’intervista che Trussardi ha rilasciato al Corriere della Sera pare che quest’ultimo abbia lanciato una frecciatina ad Eros Ramazzotti dicendo “Avrebbe potuto esserci di più“, parlando di Michelle. “Ognuno stia al proprio posto”, aveva anche aggiunto Trussardi. Poi dopo un po’ di tempo la stessa Michelle Hunziker era apparsa insieme ad Eros Ramazzotti in una puntata dello show Michelle Impossible e davanti a milioni di telespettatori si erano anche dati un bacio sulle labbra, sottolineando però di essere soltanto grandi amici.



Vendetta di Tomaso su Eros e Michelle?

Molto probabilmente però questo bacio tra i due non è tanto piaciuto a Tomaso Trussardi e per questo motivo adesso la foto in compagnia di Marica Pellegrinelli è stata vista come una vendetta da molti. Ma per quale motivo Tomaso e Marica sono apparsi insieme? Lo scorso mercoledì l’ex marito di Michelle Hunziker ha compiuto 39 anni e pare che abbia ricevuto tanti messaggi di auguri anche sui social network da parte di amici e colleghi e semplici follower. Il messaggio che tutti si aspettavano di trovare ma che invece non è arrivato è proprio quello di Michelle Hunziker che almeno pubblicamente non ha fatto gli auguri al suo ex marito. “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato”. Queste le parole di Tomaso scritte sui social a fine giornata ringraziando tutti. In molti sembra che abbiano visto questo messaggio come non voler sottolineare che a dimenticarsene forse è stata proprio lei Michelle.



Marica Pellegrinelli e Tomaso abbracciati sui social

Tornando a Marica Pellegrinelli sembra che proprio nella serata del 6 aprile Tomaso e l’ex moglie di Eros sulle loro rispettive instagram-stories pare che abbiano pubblicato questa foto che li ritrae insieme abbracciati in modo piuttosto simpatico. Pare fossero insieme per una serata di beneficenza per l’istituto Europeo di Oncologia. Nessuna serata romantica dunque.