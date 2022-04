Le Iene, Belen fa una battuta su Soleil e il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Sorge nella serata di ieri, mercoledì 6 aprile 2022 è stata protagonista di uno scherzo molto divertente a Le Iene. Nello specifico sembra che l’ex gieffina sia stata accusata di aver preso parte ad una truffa piuttosto importante da 5 milioni di euro. Insomma, uno scherzo che ha davvero fatto parecchio soffrire Soleil, che si è ritrovata coinvolta in questa vicenda, pur sapendo di non aver alcun coinvolgimento. Ad ogni modo, pare che durante lo scherzo, l’ex gieffina abbia trovato il modo di parlare di Alex Belli, con cui ha condiviso la sua esperienza al Grande fratello vip. Ma cosa ha rivelato nello specifico?



Soleil Sorge vittima di uno scherzo a Le IeneSoleil Sorge è stata vittima di uno scherzo a Le Iene e sembra che ad un certo punto abbia anche parlato di Alex Belli. Sembra che il complice della trasmissione in questione abbia chiesto un parere a Soleil sulla presenza di Alex Belli nella puntata de La Pupa e il secchione. A quel punto l’ex gieffina si sarebbe coperta il viso con la mano, dicendo “Proprio non posso più di sto soggetto”. Queste le parole di Soleil che pare non voglia più in alcun modo essere associata all’attore di Centovetrine.



Durante lo scherzo, l’ex gieffina parla di Alex Belli “Non ne posso più…”

Pare che anche durante la registrazione della puntata in questione, l’ex gieffina abbia manifestato una certa insofferenza dopo aver visto il suo ex compagno d’avventura. Inizialmente si sarebbe addirittura alzata dalla sua postazione e abbandonato lo studio per qualche istante, insieme al collega Federico Fashion Style. Insomma, dopo diversi mesi di tarantelle, adesso Soleil non vuole in alcun modo che la sua persona venga associata a quella di Alex e vorrebbe solo fare strada da sola nel mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, dopo che lo scherzo è andato in onda, pare che la showgirl argentina, Belen Rodriguez si sia lasciata andare ad una battuta.



La battuta di Belen Rodriguez, la showgirl criticata sui social

Sembra che infatti, parlando con il collega Teo Mammuccari, Belen abbia voluto ricordare che a Soleil piace il poliamore, visto quanto venutosi a creare all’interno della casa più spiata d’Italia proprio con Alex e la moglie Delia Duran. Questa battuta di Belen però non è proprio piaciuta a tutti e sui social in tanti sembra abbiano commentato questa ironia “fuori luogo” della showgirl. Molti utenti sembra abbiano sottolineato come in realtà Soleil non abbia mai detto di essere disposta ad un rapporto simile.“Belen, sciacquati la bocca quando parli di Soleil perché le tue battute non fanno ridere. Poi detto da te con quello che combini…”. Queste le parole scritte da un utente che ha difeso Soleil ed attaccato Belen.