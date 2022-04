Arisa diretta su Vito Coppola: “Io non sono una che …”

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre cantante Arisa e il ballerino Vito Coppola si trovano da settimane al centro del gossip. I due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle e proprio in seguito alla loro partecipazione al programma sembrerebbe essere nato tra di loro un rapporto speciale. Dopo un periodo di alti e bassi oggi i due si mostrano spesso sui social insieme, felici e sorridenti. E proprio Arisa nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della sera ha parlato del rapporto con il ballerino rivelando di essere innamorata. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Bellissimo momento per la cantante Arisa

E’ un momento davvero splendido, a livello lavorativo ma anche dal punto di vista personale, per la celebre cantante italiana Rosalba Pippa conosciuta da tutti con lo pseudonimo Arisa. L’artista infatti proprio lo scorso anno ha preso parte al programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci ovvero Ballando con le Stelle dove ha avuto modo di conoscere quello che era il suo insegnante di ballo ovvero il ballerino Vito Coppola. Tra i due l’intesa era abbastanza evidente ma ad un certo punto, proprio dopo la fine della trasmissione, qualcosa sembrava essersi rotta. Oggi a distanza di qualche mese Arisa e Vito Coppola si mostrano spesso insieme e felici sui social, e proprio di recente la cantante ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera nel corso della quale ha ammesso di essere innamorata.

La rivelazione dell’artista sul rapporto con Vito Coppola

Intervistata da Il Corriere della Sera Arisa non ha avuto timore di rispondere a delle domande su Vito Coppola, e proprio a proposito del ballerino ha rivelato di esserne innamorata. La cantante a proposito della loro storia si è poi espressa affermando “È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve. Può succedere una guerra, il tempo non è infinito e mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo”.

Le parole di Arisa spiazzano: “Capisco che non sono una donna da sposare”

Arisa ha poi proseguito la sua intervista affermando “Capisco che non sono una donna da sposare” precisando però che se non fosse Arisa avrebbe sicuramente più tempo e quindi, al contrario di quanto detto in precedenza, sarebbe una donna “non da sposare ma a cui fare una statua”. L’artista ha infatti rivelato “Sono molto propensa ad amare, mi piace prendermi cura dell’altro”. E a proposito dell’amore ha espresso il suo pensiero rivelando che l’uomo è nato per amare e nello specifico ha precisato “A me piace amare qualcuno e donargli la mia vita”.