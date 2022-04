Stefano e Belen, un’amica lancia la bomba “Stefano ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è una bellissima storia d’amore che sembra destinata a durare per sempre. I due infatti dopo svariati tira e molla sarebbero tornati ancora una volta insieme, e a confermarlo sarebbe stata proprio la showgirl argentina a Le Iene. Nelle ultime ore però si sta molto parlando di una rivelazione fatta da un’amica della coppia. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme

Belen Rodriguez insieme a Teo Mammuccari conduce uno dei programmi più amati e seguiti di Italia 1 ovvero Le Iene. E proprio nel corso della puntata andata in onda pochi giorni fa sembrerebbe aver finalmente confermato ufficialmente il ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. I due nel corso degli ultimi mesi sono stati più volte avvistati insieme e proprio per tale motivo è da tempo che si parla di ritorno di fiamma, ma da parte di nessuno dei due era mai arrivata una conferma ma nemmeno una smentita.

La rivelazione di un’amica della coppia

Nelle ultime ore si sta tanto parlando della rivelazione fatta da un’amica della coppia Belen-Stefano al settimanale Nuovo. Secondo questa persona proprio Stefano sembrerebbe avere in mente un piano ben specifico. Di cosa stiamo parlando? “Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio”, queste di preciso sembrerebbero essere state le parole espresse dalla misteriosa donna. Si tratterebbe quindi di un passo davvero molto importante per la coppia ma di cui al momento non sembrerebbe esservi alcuna conferma. Inoltre, secondo alcuni rumors, Belen e Stefano sembrerebbero essere anche intenzionati ad allargare la famiglia. Infatti la stessa Belen, che lo scorso mese di luglio è diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì nata dall’amore con Antonino Spinalbese, ha di recente espresso il desiderio di avere un terzo figlio. Desiderio condiviso dallo stesso Stefano.

La storia d’amore tra Stefano e Belen

La storia d’amore tra Stefano e Belen è nata nel 2012 e sembra destinata a durare per sempre. L’incontro tra i due è avvenuto all’interno del noto talent show di Canale 5 ovvero Amici e solamente un anno dopo il loro incontro i due sono diventati genitori del piccolo Santiago. Poco tempo dopo sono convolati a nozze e la prima rottura ufficiale è arrivata nel 2015. I due hanno provato ad andare avanti con la loro vita conoscendo altre persone ma ecco che nel 2019 sono tornati insieme per poi lasciarsi nel 2020 nel corso del lockdown. Oggi Stefano e Belen sembrerebbero essere pronti a provarci di nuovo, e la speranza è che questa volta sia davvero per sempre.