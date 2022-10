Fedez prende in giro Ambra su Max Allegri, immediata la reazione dell’attrice

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di X-Factor il rapper Fedez si è divertito a prendere in giro la collega Ambra Angiolini alla quale ha rivolto una simpatica battuta citando l’ex fidanzato dell’attrice ovvero l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

E’ trascorsa qualche settimana dall’inizio della nuova edizione di X-Factor, e in diverse occasioni i giudici hanno dimostrato di essere legati da un vero e profondo rapporto di amicizia. Ad aver instaurato uno splendido rapporto sono stati anche Fedez e Ambra Angiolini i quali si sono resi protagonisti dell’ultima puntata dello show in seguito ad un simpatico scambio di battute. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Grande complicità tra i giudici di X-Factor

Sono trascorse poche settimane da quando i nuovi giudici di X-Factor hanno dato il via a questa nuova esperienza ma nonostante ciò puntata dopo puntata dimostrano di essere sempre più complici. Tra l’attrice Ambra Angiolini e i tre artisti Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi sembra essere nato uno splendido rapporto di amicizia ed infatti i giurati non perdono occasione per divertire i telespettatori. La bellissima Ambra Angiolini ha deciso di mettersi in gioco dopo la fine della storia d’amore con l’allenatore Massimiliano Allegri e puntata dopo puntata dimostra di essere sempre più a suo agio.

Bellissima amicizia nata tra Fedez e Ambra Angiolini

In particolar modo a catturare l’attenzione dei telespettatori è la bellissima amicizia nata tra due dei giurati di X-Factor ovvero quella tra il noto rapper Fedez e la bella Ambra. I due spesso condividono sui social delle fotografie insieme ma anche dei divertenti video. E proprio nel corso dell’ultima puntata del talent show si sono resi protagonisti di uno scambio di battute molto simpatico che ha tanto divertito i telespettatori. Tutto è nato nel momento in cui Fedez rivolgendosi alla collega in modo molto scherzoso le ha domandato “Come ci sentiamo? Un po’ ‘allegri’?”. Chiaro quindi il riferimento all’ex fidanzato dell’attrice che non è assolutamente apparsa infastidita dalle parole del rapper anzi al contrario è apparsa divertita tanto da essere scoppiata subito a ridere. Questo simpatico scambio di battute ha tanto divertito i telespettatori e proprio il video è diventato virale sui social.

La reazione di Massimiliano Allegri

Ma, come ha reagito Massimiliano Allegri a tali parole? E’ questa la domanda che molte persone si saranno poste nel corso degli ultimi giorni anche perché il video è diventato virale sui social per cui in tanti hanno pensato che l’allenatore della Juventus abbia sicuramente avuto modo di vederlo. In realtà nonostante il chiaro riferimento Massimiliano Allegri al momento non sembrerebbe aver deciso di replicare.