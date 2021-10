Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati e lui …

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai da diversi anni continua la relazione tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Quest’ultima sembra che dopo aver chiuso la sua storia d’amore con Francesco Renga abbia tanto sofferto, ma sarebbe riuscita a ritrovare il sorriso proprio grazie al noto allenatore toscano. Nonostante comunque i due siano stati costretti a vivere per tanto tempo separati, anche per via della pandemia da covid 2, sono sempre riusciti ad andare avanti e superare questi ostacoli. Sembra proprio che si sia diffusa, in queste ore, qualche voce relativa ad una possibile rottura tra i due. Pare che Massimiliano Allegri oggi allenatore della Juventus e Ambra Angiolini si siano lasciati dopo quattro anni di amore. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono lasciati?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini hanno vissuto una intensa storia d’amore che dura da circa 4 anni. Al momento non sembra esserci alcuna conferma ufficiale ma pare che i due si siano purtroppo lasciati. A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

L’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini

“Max Addio, è finita con Allegri“, questo sarebbe il titolo della copertina. Secondo quanto si legge sul noto settimanale pare che Ambra Angiolini abbia anche tentato in qualche modo di recuperare questo rapporto, ma che alla fine non sia riuscita nel suo intento. Sempre secondo quanto si legge sul settimanale Chi, pare che tra i due ci sia stata una crisi che pare sia sorta ormai un po’ di tempo fa. La nota attrice Ambra avrebbe tentato in tutti i modi di superare questa crisi, che non si sa per quale motivo sia nata.

Ambra ha tentato di recuperare il rapporto senza però riuscirci, ma cosa è accaduto?

“È stato un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che l’allenatore sia sparito“. Questo ancora quanto si legge sul noto settimanale diretto da Alfonso Signorini che in genere è sempre lì sul pezzo. Ma che cosa è accaduto realmente? È davvero finita tra i due? Sicuramente fino a quando non ci sarà alcuna conferma ufficiale da parte dell’uno o dell’altro, non possiamo dire che effettivamente questa storia sia finita.