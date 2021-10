Detto Fatto lascia tutti a bocca aperta, la protagonista di un tutorial per capelli è …

0 SHARES Condividi Tweet

Detto Fatto è il celebre programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero seguito giorno dopo giorno da moltissimi telespettatori. Nelle ultime ore si sta tanto parlando di quanto accaduto durante una delle ultime puntate andate in onda durante la quale protagonista di un tutorial per capelli è stata la giovane Alessia Logli ovvero la figlia di Roberta Ragusa.

Alessia Logli nella trasmissione di Bianca Guaccero

Detto Fatto è una trasmissione molto amata all’interno della quale vengono affrontati argomenti di vario genere. Si parla infatti di cucina, arredamento, benessere ecc. Proprio nel corso di una delle ultime puntate andate in onda la protagonista di uno dei tutorial per capelli è stata una giovane donna di nome Alessia che tramite un videomessaggio ha chiesto aiuto alla trasmissione della Guaccero. “Ciao Bianca, vorrei che uno dei vostri tutor mi insegnasse ad accorciare i capelli in modo semplice e veloce da poter rifare a casa, capitano sempre uscite dell’ultimo minuto e non so mai che cosa fare. Confido nel vostro aiuto”, queste nello specifico le parole pronunciate dalla ragazza. Poco dopo la giovane ha fatto il suo ingresso in studio ma nel corso del suo intervento all’interno del programma non è mai stato menzionato il suo cognome.

La giovane protagonista di un tutorial per capelli

In seguito al suo ingresso all’interno dello studio di Detto Fatto la giovane si è resa protagonista di un tutorial per capelli. Il tutor Davide Cichello ha infatti realizzato un half-bun spiegando in circa 10 minuti come realizzare la pettinatura in questione. Durante tale tutorial la giovane ha pronunciato poche parole e in seguito al cambio look ha abbandonato lo studio. Non è mai stato menzionato il suo cognome ne fatto riferimento al motivo per il quale questo è particolarmente noto al pubblico. Il cognome di Alessia, come ha voluto sottolineare FqMagazine, è Logli. Ed infatti si tratta della figlia di Roberta Ragusa ovvero la donna che nel gennaio del 2012 è scomparsa da Gello San Giuliano Terme e per la cui scomparsa il marito Antonio Logli è stato condannato a 20 anni di reclusione.

Alessia Logli ospite di Barbara D’Urso

Qualche tempo fa la stessa Alessia Logli, che oggi è una giovane modella seguita sui social da circa 15 mila follower, è stata ospite di Barbara D’Urso nel programma ‘Live-Non è la d’Urso’. Durante tale intervento la ragazza aveva parlato della mamma Roberta scomparsa quando lei era soltanto una bambina. E a proposito della condanna rivolta al padre la giovane aveva dichiarato “Credo fortemente nella sua innocenza, credo sia un errore. Ho fatto mille pensieri, è impossibile sapere dove sia mia madre. Finché non avrò la prova concreta del fatto che lei è morta crederò sempre nel mio cuore che lei è viva e che possa tornare un giorno da me”.