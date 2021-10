Cartabianca, Mauro Corona di nuovo nella bufera “vergognoso …”

0 SHARES Condividi Tweet

È tornato Mauro Corona nel programma Carta bianca condotto da Bianca Berlinguer. Il più fedeli telespettatori di questo noto programma sanno bene che lo scorso anno è accaduto qualcosa di molto grave tra i due, ovvero tra Bianca e Mauro. I due pare che abbiano avuto una lite in studio nel corso della quale, purtroppo il noto scrittore pare si sia parecchio lasciato andare ed abbia addirittura insultato la nota conduttrice. Sembrerebbe che però tra i due poi sia tornato il sereno, ma Mauro Corona non ha potuto fare più ritorno in studio, in seguito alla decisione presa dai vertici di Rai 3. Adesso è tornato, anche se non ufficialmente, ma è già finito sotto l’occhio del ciclone. Cosa è accaduto?

Cartabianca, Mauro Corona torna nel programma di Bianca Berlinguer

Adesso però a distanza di un anno le cose sembrano essere cambiate e Mauro Corona finalmente è tornato in studio, seppur in collegamento almeno per il momento. Nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca è accaduto un qualcosa che ha lasciato i telespettatori un po’ perplessi. Sembra che Mauro infatti sia stato protagonista di una gaffe. Nello specifico pare che il noto scrittore fosse stato invitato per esprimere il suo parere sulla scelta della rivista Playboy di mettere in copertina un coniglietto gay. Sembra che però le parole utilizzate da Mauro non siano state interpretate nel modo giusto e abbiano in qualche modo destato alcune polemiche.

Lo scrittore al centro della bufera dopo aver espresso il suo parere sulla scelta della rivista Playboy

“Può essere un segno importante, sicuramente avevano bisogno di vendere qualche copia in più e quindi hanno detto: ‘Scardiniamo l’usanza, la logica eterna di questo giornale’. E hanno messo un uomo. Poi aggiungere gay o no… è qui forse l’offesa. Perché non hanno messo uno normale, hanno detto che era gay, quindi una donna. Pur di vendere, cosa non si fa!“. Queste le parole di Corona, nel commentare quindi il fatto che il noto influencer Bretman Rocksi si trovi sulla copertina della nota rivista. Ad ogni modo, le sue parole non sono state condivise da tutti ed in molti hanno detto la propria opinione sui social.

Polemica sui social dopo le dichiarazioni di Corona

“Mauro Corona a Cartabianca sul coniglietto di Playboy: “non è che hanno messo uno NORMALE…”. Ecco. Quest’omofobia strisciante e inconsapevole è l’unica anormalità, vergognoso. #tv #stopomofobia“. Tra i tanti, questo è il commento di Senio Bonini, ovvero il conduttore di Agorà Extra che ha fa pubblicato su Twitter. Insomma, sembra proprio che quando ci sia di mezzo Mauro Corona le polemiche sono proprio all’ordine del giorno.