Ballando con le stelle, i concorrenti Morgan e Albano sono …

Ancora deve iniziare la nuova edizione di Ballando con le stelle e già non si fa altro che parlare del programma ed anche dei concorrenti che si sfideranno in questi mesi. Ad ogni modo, dopo essere stata ufficializzata la data della messa in onda della prima puntata del programma, adesso invece si parla di guadagni e cachet. Pare che in queste ore nello specifico sia stato svelato il nome dei due concorrenti più pagati di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci che partirà ufficialmente il prossimo sabato 16 ottobre. Quest’anno pare che la conduttrice sia riuscita a mettere su un cast davvero d’eccezione ed anche molto competitivo, che già ha appassionato il grande pubblico.

Ballando con le stelle, grande attesa per la messa in onda della prima puntata

Come abbiamo avuto modo di vedere, sembra che in attesa della messa in onda della prima puntata di Ballando con le stelle il settimanale Diva e Donna abbia pubblicato i cachet dei vari concorrenti. Tra questi ne sono emersi sostanzialmente due, che sarebbero i concorrenti più pagati. Non è di certo una novità il fatto che in alcuni programmi e soprattutto in questi reality alcuni partecipanti, in base proprio alla loro notorietà percepiscono delle retribuzioni maggiori rispetto agli altri concorrenti. Questa nuova edizione di Ballando vede come protagonisti diversi artisti del mondo dello spettacolo, tra cantanti, modelli, attori ed anche sportivi.

Emersi i nomi dei concorrenti più pagati di questa edizione

Ebbene, secondo questa rivista Diva e Donna sembra che due aspiranti ballerini siano riusciti ad avere un contratto piuttosto vantaggioso in termini ovviamente di soldi. Questi sono Albano Carrisi e Morgan che hanno già preso parte al programma come ballerini per una notte. “Si dice che quest’anno Ballando con le Stelle abbia avuto un taglio del budget del 15%. Ma alcuni cavalli di razza non sono costati poco. Albano prima di tutto, che da anni ha i suoi principali guadagni dai concerti nei Paesi dell’Est Europa, dove è acclamato, richiestissimo e ben pagato. Per rinunciarvi per i tre mesi di Ballando, Carrisi avrà fatto bene i suoi conti”. Questo nello specifico quanto si legge sul noto settimanale. Ed ancora “E poi c’è l’imprevedibile Morgan, che con i suoi problemi economici avrà cercato di spuntare un compenso molto alto”.

Nessuna cifra esatta per i due aspiranti ballerini

Non si sa però quali siano queste reali cifre che i due artisti percepiranno per la partecipazione al programma, ma si parla comunque di cifre più importanti rispetto a quelle che verranno percepite dagli altri concorrenti. È stata diffusa anche un’altra notizia ovvero quella secondo cui proprio per ragioni economiche Milly Carlucci non sarebbe riuscita a portare nel cast Paola Barale.