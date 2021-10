Amici 2021, bomba su Raimondo Todaro e l’ex moglie Francesca Tocca, pare che …

0 SHARES Condividi Tweet

Da qualche giorno è tornato il programma tanto amato dai telespettatori di Canale 5, ovvero quello condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Amici che è iniziato ufficialmente qualche settimana fa. Tante le novità relative a questa edizione, a cominciare dal fatto che c’è una new entry nel cast degli insegnanti. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, ovvero il noto maestro di ballo che per tanti anni è stato nel cast di Ballando con le stelle. Proprio lui adesso sembra sia finito al centro del gossip per via della sua storia con l’ex moglie Francesca Tocca. Cosa è accaduto tra i due in questi giorni?

Amici, Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle e approda nella trasmissione di Maria

Improvvisamente, qualche mese fa Raimondo annunciato la volontà di voler lasciare Ballando e poi la notizia del suo arrivo ad Amici. Sappiamo bene che però nel cast dei ballerini Professionisti del Talent Show c’è Francesca Tocca che è la sua ex moglie. Si è vociferato che Raimondo abbia fatto questa scelta proprio per riconquistare l’ex moglie.

Ritorno di fiamma tra Todaro e Francesca Tocca?

Sta di fatto che a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Talent si parla di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? Sembrerebbe quindi almeno secondo alcune voci di corridoio che Raimondo Todaro e Francesca Tocca finalmente dopo essersi fatti la guerra per tanto tempo, abbiano finalmente trovato un loro equilibrio. I due si erano sostanzialmente sposati nel 2014, poi si erano separati nella primavera del 2020 in seguito ad un flirt nato tra Francesca e Valentin Dumitru, un allievo di Amici 2020.

L’indiscrezione di Chi sul ritorno di fiamma

La storia tra Francesca e Raimondo è stata piuttosto passionale e dal loro amore è nata la piccola Jasmine. Poi come abbiamo già avuto modo di vedere, purtroppo le cose sono cambiate ma adesso si vocifera che sia tornato finalmente il sereno. A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Chi. “E’ ufficiale: Chi conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto”. Sono queste le parole che si leggono proprio sul settimanale Chi in uscita nella giornata di oggi. Sarà davvero così?